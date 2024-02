Torna Maurizio Costanzo Show, lo speciale condotto da Maria De Filippi: tutti gli ospiti

Martedì 20 febbraio 2024 in seconda serata su Canale 5 andrà in onda Dedicato a…Maurizio Costanzo, una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show condotta da Maria De Filippi e Fabio Fazio che, insieme a tanti ospiti, ricorderanno il celebre giornalista scomparso esattamente un anno fa.

Maurizio Costanzo Show, speciale con Maria De Filippi: ospiti

L’amatissimo talk show, il più longevo della storia della televisione italiana, torna dunque in televisione per omaggiare proprio l’ideatore e conduttore che lo ha reso celebre. In sua assenza, a fare le veci di Costanzo saranno Maria De Filippi e Fabio Fazio, che ospiteranno nel famoso salotto diversi ospiti.

Sul palco del Teatro Parioli di Roma si susseguiranno diversi personaggi noti, nonché amici di Costanzo, pronti a ricordare momenti divertenti, aneddoti, attimi di vita condivisi con uno dei più grandi personaggi della televisione, regalando vere e proprie emozioni al pubblico.

Tra gli ospiti confermati: Renzo Arbore, Mara Venier, Carlo Verdone, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Enrico Mentana, Michele Santoro, Platinette, Rita Dalla Chiesa, Luciana Litizzetto, Christian De Sica, Vittorio Sgarbi, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Massimo Lopez, Ricky Memphis, Vladimir Luxuria. Spazio anche a Giorgia che si esibirà sulle note di Se Telefonando, brano firmato da Costanzo, De Chiara e Morricone.

Come è morto Maurizio Costanzo

Era il 24 febbraio del 2023 quando il cuore di Maurizio Costanzo ha smesso di battere. Nato a Roma, il 28 agosto 1938, è cresciuto con il sogno di diventare giornalista ed è stato uno dei volti più amati del piccolo schermo. Il suo Maurizio Costanzo Show è diventato il salotto mediatico più importante e influente della televisione italiana.

Pare che il giornalista fosse affetto da tempo da problemi di salute, in particolare sarebbe stato ricoverato più volte per complicanze legate al cuore. Sarebbe stata poi una polmonite ad aggravare il suo quadro clinico, causandone probabilmente la morte.