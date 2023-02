ULTIM’ORA. E’ morto Maurizio Costanzo: aveva 84 anni

E’ morto poco fa, all’età di 84 anni, Maurizio Costanzo, il noto giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore. Lo ha comunicato il suo ufficio stampa, come rende noto l’Ansa.

Morto Maurizio Costanzo

“Ci lascia Maurizio Costanzo: un’icona del giornalismo e della televisione italiana, che ha saputo raccontare anni difficili della nostra Nazione con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero sentito a sua moglie Maria e a tutti i suoi cari. Buon viaggio Maurizio” – è il messaggio di cordoglio di Giorgia Meloni.

Nato a Roma, il 28 agosto 1938, è cresciuto con il sogno di diventare giornalista ed è stato uno dei volti più amati del piccolo schermo. Intraprende la sua carriera nel mondo dell’editoria a soli 18 anni e a partire dalla metà degli anni settanta diventa ideatore e conduttore di numerosi spettacoli televisivi improntati a un genere allora agli albori, quello del talk-show, primo fra tutti Bontà loro.

Negli anni, dal Maurizio Costanzo Show – che nel frattempo diventa il “salotto mediatico” più importante e influente della televisione italiana – muovono i loro primi passi nella celebrità televisiva – e non solo – personaggi come Vittorio Sgarbi, attori come Nik Novecento, Valerio Mastandrea e Ricky Memphis, autori satirici e comici come Daniele Luttazzi e Alessandro Bergonzoni, cabarettisti come Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Stefano Nosei e Gioele Dix. Ha intervistato anche Maradona. Dal 1995 era sposato con la conduttrice Maria De Filippi.