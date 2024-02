Arriva il Ciclone Polare, tornano temporali e gelo a Napoli e in Campania: da quando

Dopo giornate di sole e caldo anomalo per il periodo, stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni è atteso un notevole peggioramento climatico con l’avvento di un Ciclone Polare che causerà il ritorno del freddo e dei temporali anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli e Campania, tornano i temporali: quando

È stata soprannominata la Nuova Pasqua di Febbraio, la fase meteorologica che ha avuto come protagonista l’alta pressione di matrice africana, regalando valori quasi tipicamente primaverili seppur in pieno inverno. Un periodo destinato, tuttavia, a finire qui con l’arrivo di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Atlantico, un Ciclone Polare, che capovolgerà completamente il quadro climatico.

Già a partire da domani, mercoledì 21 febbraio, si verificheranno i primi piovaschi che inizialmente potrebbero interessare soltanto parte del Sud, la Sicilia in particolare. Sarà, tuttavia, da giovedì 22 febbraio che le precipitazioni interesseranno buona parte del Paese, partendo da Nord ed estendendosi al Centro e al Meridione.

Si prevedono anche nevicate sui rilievi alpini che, nel corso del pomeriggio e della serata, potrebbero diventare sempre più abbondanti e scendere a quote via via più basse. Un ulteriore peggioramento è previsto venerdì 23 febbraio quando un forte maltempo colpirà il Nordest, le regioni centrali tirreniche e l’Umbria. Non si escludono locali nubifragi, specie sui settori nord-orientali del Paese.

Nello specifico, a Napoli tra giovedì e venerdì si accentueranno vento e nuvole, con possibili temporali tra sabato e soprattutto domenica. Anche il fine settimana, dunque, trascorrerà all’insegna dell’instabilità, con valori del tutto lontani da quelli registrati in città lo scorso weekend. Un lieve miglioramento potrebbe caratterizzare l’inizio della nuova settimana ma le temperature miti delle settimane precedenti sembrerebbero essere ormai solo un lontano ricordo.