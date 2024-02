Arriva la Nuova Pasqua di Febbraio, sole e caldo record a Napoli: sembrerà già Aprile

L’ultimo aggiornamento meteo vede ancora protagonista l’alta pressione con sole e temperature miti (causate dall’arrivo di masse d’aria calda di matrice africana) che caratterizzeranno anche il weekend a Napoli e in Campania.

Meteo, sole e caldo anche nel weekend a Napoli e in Campania

Soprattutto nella giornata di domenica, 18 febbraio, diverse Regioni del Centro-Sud toccheranno i 20 gradi, godendo di giornate particolarmente “calde” e soleggiate, quasi primaverili. Sembrerà, dunque, un febbraio “travestito” da aprile, che sta raggiungendo valori troppo elevati rispetto alla media del periodo.

Temperature da piena primavera che danno la sensazione di essere già a Pasqua, tra clima anomalo e caldo fuori dal normale nel bel mezzo del mese più freddo dell’anno. Un fenomeno che i meteorologi de Il Meteo definiscono “nuova Pasqua di Febbraio”.

“A Pasqua è già primavera ma in queste ultime giornate di febbraio 2024 tutto è stato anticipato: moltissime persone si sono già riversate al mare o in collina per un veloce pic-nic, come durante il Lunedì dell’Angelo. Sembra di essere già a fine marzo con termiche primaverili. Non è normale trovare queste temperature, dal sapore pasquale, per San Valentino“ – ha dichiarato Antonio Sanò de Il Meteo.

Una situazione che se, da un lato, si rivela piacevole, dall’altro evidenzia ancor di più l’emergenza climatica che sta investendo il mondo intero: “Siamo oltre le peggiori previsioni climatiche. Pensare alle vacanze pasquali con gite fuoriporta a San Valentino è solo una goccia in mezzo al mare: un mare, tra l’altro, sempre più caldo con un inizio 2024 che ha confermato oceani bollenti, su valori termici da record. Tutto questo calore inciderà anche sulle prossime stagioni che si prevedono ancora una volta torride ed estreme a livello globale”.