“Ripieno fritto o al forno?”, iniziativa a Portici contro chi getta i mozziconi in strada

A Portici arriva un sistema “creativo” per invogliare i cittadini a non buttare per strada i mozziconi di sigarette: installati degli appositi contenitori nei quali il fumatore potrà, conferendo correttamente il residuo del suo brutto vizio, partecipare ad un simpatico sondaggio.

Portici, contenitori di mozziconi con sondaggio

Sono stati installati da qualche giorno in diversi punti della città di Portici, tra cui la centralissima piazza Poli, dei contenitori per gettare i mozziconi di sigarette abbastanza sui generis. Proprio nella piazza simbolo della movida porticese, il sindaco Enzo Cuomo si è recato con l’assessore Florinda Verde e la commissione ambiente composta dai consiglieri Stefania Valvini, Martina Albo, Davide Borrelli e Dario Formicola per spiegare il funzionamento di questa iniziativa.

Si tratta di contenitori trasparenti a due aperture: il fumatore che si trova a dover gettare il proprio mozzicone mentre è per strada, anziché disperderlo nell’ambiente può spegnerlo su un’apposita piastrina e buttarla in una delle due “urne”.

Sì, perché si tratta di vere e proprie urne per partecipare ad un simpatico sondaggio tra due alimenti prìncipi della cucina tradizionale e soprattutto dello street food napoletano: ripieno fritto e ripieno al forno. Così, misurando la quantità di cicche gettate da un lato o dall’altro, il contenitore mostrerà il livello di preferenza per entrambi i gustosi piatti.

Cinque miliardi di cicche finiscono nell’oceano

L’invito dell’amministrazione comunale di Portici è quello di non fumare affatto: “Ma se proprio devi, rispetta l’ambiente! – dice il sindaco Enzo Cuomo, convinto non-fumatore – Fermo restando che smettere di fumare o non iniziare affatto a farlo siano le migliori decisioni, abbiamo intanto scelto di combattere l’incivile e dannosa abitudine di gettare in strada i cosiddetti “mozziconi””.

Il sindaco Cuomo: “Ma sarebbe meglio non fumare proprio”

“Il non rispetto dell’ambiente passa, purtroppo, anche per atteggiamenti pericolosi e scorretti come il fumare e il lasciar cadere a caso le cicche ormai esaurite”, prosegue Cuomo. “Un atto che non si esaurisce nel semplice sporcare ma che ha conseguenze ben più ingenti e impattanti sull’ecosistema. Nella speranza di vedere sempre meno fumatori in giro, preservando così i propri polmoni, cerchiamo di mantenere più pulite le nostre strade con un semplice gesto di civiltà”.

Residui piccolissimi, i mozziconi, che per la loro quantità creano un problema enorme all’ambiente. Come spiega il consigliere Dario Formicola: “Sono circa 5 miliardi le cicche di sigarette che finiscono nell’oceano, creando un grave danno all’ecosistema”. Chissà che il sondaggio non spinga qualche assiduo fumatore a risparmiare i soldi del prossimo pacchetto di sigarette per gustarsi un bel ripieno, fritto o al forno che sia.