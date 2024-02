A Napoli un corso gratis per fare cinema tra stage, Netflix e Cinecittà: come partecipare

Presentato a Napoli, presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II, il primo corso di formazione professionale completamente gratis per i giovani intenzionati ad entrare a far parte del mondo del cinema: per loro sono previsti anche stage con rinomate aziende di settore

A Napoli un corso gratis per fare cinema: come partecipare

Si chiama Audiovisual Napoli Hub ed è un percorso di formazione professionale nel settore della produzione audiovisiva e cinematografica, rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che risiedono nei Comuni della Città Metropolitana di Napoli e risultano inattivi sia sul fronte didattico che occupazionale (i cosiddetti NEET), dunque a rischio marginalità sociale, culturale ed economica.

Saranno 80 i giovani selezionati che si aggiungeranno a 20 studenti del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, sottoposti sempre a selezione, per favorire un percorso di contaminazione e un contesto stimolante. Il corso sarà tenuto da docenti ed esperti che porteranno sul mercato nuovi operatori di ripresa e montatori video, videomaker, fonici di presa diretta e sound designer.

I partecipanti avranno la possibilità di mettere in campo quanto acquisito presso rinomate realtà nazionali e internazionali del settore culturale, artistico e audiovisivo come Prime Video che metterà a disposizione 6 opportunità di stage sui set di alcune future produzioni locali Amazon Original.

Anche Sky, Netflix e Cinecittà, insieme a Prime Video, contribuiranno all’attività didattica mediante la partecipazione di alcuni Executives ad un ciclo di masterclass dall’alto valore formativo, aperte anche alla platea universitaria. Il progetto, che gode del patrocinio di Rai e del Comune di Napoli, sarà arricchito dal supporto della Film Commission Regione Campania e Cohousing Cinema, oltre a fornirsi del supporto di prestigiose istituzioni e aziende che operano nell’ambito della cultura, del cinema e dell’audiovisivo tra cui: Accademia di Belle Arti, Accademia Teatro alla Scala, Confindustria Radio Televisioni, Teatro di San Carlo, Teatro Bellini, Upside Production.

Si tratta di un’iniziativa realizzata da Altra Napoli EF e Apogeo ETS, con il supporto delle associazioni Amici di Peter Pan, Il Grillo Parlante Onlus, IPE e Sanitansamble EF. Per l’occasione all’interno della sede della Federico II, situata in vico Monte della Pietà, è stato allestito un apposito spazio di 200 mq per ospitare il progetto.

Per i criteri e le modalità di selezione è possibile consultare il bando completo disponibile sul sito di Audio Visual Napoli Hub. Allo stesso indirizzo gli interessati possono inviare la propria candidatura inserendo i propri dati anagrafici, esperienze scolastiche e lavorative oltre a un documento di identità in corso di validità e il certificato ISEE. Per candidarsi c’è tempo fino al 29 febbraio 2024. Il primo dei quattro cicli previsti partirà subito dopo, nel mese di marzo, e si concluderà entro luglio 2024.

Al termine del percorso formativo i partecipanti riceveranno il riconoscimento Open Badge Audiovisual Napoli Hub, rilasciato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e riconosciuto a livello internazionale. Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento di aziende e fondazioni private che hanno creduto negli obiettivi dell’iniziativa: Fondazione CON IL SUD, Fondazione CDP, Fondazione Bracco, Reale Foundation, Fondazione Haiku Lugano, UniCredit, Entain Foundation, Cesare Attolini.