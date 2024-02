ALLERTA METEO prorogata, ancora temporali e rischio grandine: parchi chiusi a Napoli

È stato diramato un nuovo avviso di allerta meteo che sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 23:59 di domani, venerdì 1 marzo 2024: ad annunciarlo è il Comune di Napoli che ha comunicato la chiusura dei parchi cittadini. Fino alle 23:59 di oggi, giovedì 28 febbraio, è valido l’avviso diramato ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Allerta meteo anche domani a Napoli: ancora temporali

Prosegue, dunque, la fase di maltempo che sta interessando la Campania in questi giorni finali di febbraio. L’allerta per fenomeni meteorologici avversi è stata estesa anche alla giornata di domani, venerdì 1 marzo. Un ulteriore peggioramento climatico che ha spinto l’amministrazione comunale partenopea a prorogare la chiusura dei parchi cittadini, del pontile di Bagnoli e delle spiagge del territorio.

“È stato diramato un avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di venerdì 1 marzo 2024. Saranno, pertanto, chiusi i parchi cittadini. Sarà chiuso, inoltre, il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Napoli.

Intanto, nella giornata di ieri, la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il precedente avviso di allerta meteo di livello giallo, in vigore per tutta la giornata di oggi, giovedì 29 febbraio. Per tutta la giornata, dunque, continueranno a insistere piogge e temporali anche intensi con precipitazioni caratterizzate ancora da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, accompagnate da fulmini, grandine e raffiche di vento.