Corno napoletano per Fedez: “Questo funziona”. La Ferragni: “Voglio anche io il cornino”

Fedez lo ha richiesto espressamente seguito poi da Chiara Ferragni: la coppia più discussa del momento, in questo particolare momento delicato invoca un po’ di fortuna alla maniera partenopea, munendosi del cosiddetto corno rosso napoletano.

Corno napoletano per Fedez e Chiara Ferragni: “Serve fortuna”

Per primo è stato Fedez a lanciare un appello sui social, dichiarando di accettare corni portafortuna in dono. Una richiesta ironica seguita all’ennesimo episodio spiacevole di questo periodo “no”: dopo la presunta fine della relazione con sua moglie, l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, il rapper si sarebbe rotto anche un dente.

Ad accogliere il suo invito non poteva non essere una napoletana: è stata Myrta Merlino, attuale conduttrice del programma Pomeriggio 5, a far raggiungere Fedez dal suo inviato, Michel Dessì, munito di corno. Proprio il giornalista avvicinandosi al cantante ha dichiarato: “Da buon uomo del Sud non potevo non accogliere il suo invito. Questo funziona”.

“Grazie mille ragazzi, mi sono anche scheggiato il dente. Ti do una massima: non prendere la vita troppo sul serio perché non ne uscirai vivo” – ha risposto l’artista, senza proferire parola sul rapporto con sua moglie e sulla speranza di un eventuale riavvicinamento.

Il giornalista ha, poi, incontrato anche la Ferragni che ha subito messo in chiaro: “La separazione? Non è una strategia, è anche abbastanza offensivo che persone inventino questo. Sono tutte ca***te. Le cose che scrivono non sono vere. Anche io voglio il cornino, fatemelo recapitare. Serve un po’ di fortuna. Mi porti solo il corno, senza domande”.

“Porta bene” – ha concluso Dessì, promettendo alla Ferragni di ritornare da lei per consegnarle il portafortuna. Intanto a San Gregorio Armeno, oltre ai tradizionali corni, sono apparse anche le statuine di Fedez e Chiara in crisi, realizzate dal maestro artigiano Genny Di Virgilio.