Fedez e Chiara in crisi sul presepe napoletano: lui va via con la valigia e il pandoro

Da giorni al centro dell’attenzione, a causa di una crisi coniugale che appare confermata, Fedez e Chiara Ferragni finiscono sul presepe napoletano grazie ai pastori realizzati dal maestro Genny Di Virgilio, esposti nella sua bottega di San Gregorio Armeno. Un modo ironico per cavalcare l’onda del gossip senza, tuttavia, entrare nel merito della delicata situazione sentimentale del cantante e dell’imprenditrice ed influencer.

Fedez e Chiara Ferragni in crisi sul presepe napoletano

Da un lato c’è Chiara Ferragni, con la sua folta chioma bionda e la maglietta che riporta il logo del suo brand, con un cellulare tra le mani e un cartello con su scritto “the end”. Una “fine” che farebbe riferimento proprio alla chiusura della storia d’amore che ha fatto sognare migliaia di fans della coppia.

Dall’altro c’è Fedez, con tanto di tatuaggi, che trasporta una valigia (si vocifera, infatti, che sia stato lui a lasciare l’appartamento coniugale per trasferirsi altrove) ma anche un pandoro: il prodotto distribuito dalla Ferragni, in collaborazione con Balocco, che avrebbe incrinato il suo rapporto con diversi brand e con gli stessi consumatori, a causa di un “errore di comunicazione” (come definito dalla diretta interessara) che sarebbe poi sfociato in una spiacevole vicenda giudiziaria.

“Vi presento i Ferragnez con tanto di valigia, telefono e pandoro” – ha scritto Di Virgilio presentando, via social, la sua nuova creazione, nata direttamente nella sua celebre bottega di Napoli, sulla scia delle vicende delle ultime settimane che hanno posto la coppia al centro dell’attenzione mediatica.

Un periodo non felice per i coniugi che, prima con la partecipazione della Ferragni al Festival di Sanremo poi con l’esplosione del cosiddetto “pandoro gate” (confluito addirittura in una legge, il Ddl Ferragni) si sarebbero allontanati sempre più. Nonostante gli errori dell’influencer – riconosciuti da lei stessa che ha voluto scusarsi con i suoi followers attraverso un video – la fine di una relazione, in quanto dolorosa per entrambe le parti, deve essere trattata necessariamente con cautela e rispetto, soprattutto considerando il fatto che c’è in ballo il benessere di due bambini molto piccoli.