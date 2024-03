Napoli regala uno spettacolo unico al mondo: è tornata la neve sul Vesuvio

Con il crollo delle temperature e l’inizio turbolento del mese di marzo, Napoli torna a regalare uno spettacolo unico al mondo: un velo di neve ricopre la cima del Vesuvio e le immagini del “gigante buono” imbiancato stanno facendo il giro del web.

Spettacolo di marzo a Napoli: torna la neve sul Vesuvio

Questa mattina i cittadini non hanno potuto fare altro che ammirare la meraviglia del Vesuvio innevato, dopo la notte di maltempo che ha colpito il Napoletano. La coltre bianca apparsa fin dalle prime ore del mattino sul maestoso vulcano rende il panorama partenopeo ancor più suggestivo, anche sotto la pioggia che in queste ultime ore sta interessando le zone circostanti. Uno scenario che ben si lega all’allerta per avverse condizioni meteorologiche diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Napoli, le previsioni meteo

Stando all’avviso di allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania, temporali repentini, anche intensi, insisteranno sull’intero territorio regionale fino alle ore 20 di oggi, 4 marzo, salvo ulteriori possibili proroghe. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico.

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane. A causa della saturazione dei suoli dovuta alle piogge già verificatesi e per la fragilità idrogeologica di alcuni territori, sono possibili fenomeni franosi e caduta massi anche in assenza di nuove precipitazioni.

Intanto le previsioni meteo preannunciano un’intera settimana di maltempo con lievi schiarite previste soltanto nelle giornate di giovedì e venerdì. Dopo un inizio settimana piovoso e caratterizzato da un abbassamento delle temperature, anche il prossimo weekend, dunque, dovrebbe trascorrere all’insegna dell’instabilità così come il lunedì successivo. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.