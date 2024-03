Dalla conduzione a Sanremo al sesso del sesto figlio in arrivo: l’annuncio di Gigi D’Alessio

Dopo l’annuncio del sesto figlio in arrivo, il celebre cantautore napoletano Gigi D’Alessio ha svelato il sesso del nascituro: la compagna attuale dell’artista, Denise Esposito, è in attesa di una femmina. Ha colto poi l’occasione per parlare anche di una sua eventuale conduzione del Festival di Sanremo.

Gigi D’Alessio svela il sesso del sesto figlio: è femmina

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, volto della copertina del numero di oggi, D’Alessio ha rivelato: “Aspettiamo una femminuccia. Al momento non sappiamo ancora il nome”. Un fiocco rosa, dunque, che torna in casa D’Alessio dopo ben 32 anni, precisamente dalla nascita dell’unica figlia femmina del cantante, Ilaria.

Dopo la nascita dei primi due figli, Claudio e Ilaria, infatti, Gigi è diventato papà di Luca (conosciuto anche come LDA), Andrea (nato dalla relazione con Anna Tatangelo) e Francesco (il primo bimbo avuto dalla compagna attuale). Dopo ben 3 maschietti di fila, a breve il mondo di Gigi si colorerà di nuovo di rosa.

Nel corso dell’intervista, D’Alessio ha parlato anche di una sua probabile partecipazione al Festival di Sanremo nelle vesti di conduttore. Il cantautore non ha confermato né smentito le voci che lo vedono tra i principali candidati che potrebbero prendere il posto di Amadeus.

“Quando si tratta di musica, accetto qualunque sfida. Ma la prima cosa che farei è andare a casa di Amadeus a chiedergli dei consigli così come lui li ha chiesti a Pippo Baudo. Io tifavo per Geolier, non ha vinto perché la sala stampa ha contato di più della sala da pranzo della gente. Fosse per me, vorrei una giuria di qualità con maestri d’orchestra, produttori anche da tutto il mondo per evitare conflitti di interessi” – ha concluso.