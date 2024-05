Il Calcio Napoli vuole archiviare quanto prima questa deludente stagione per poi poter iniziare a programmare la prossima, che sarà decisivi sotto tantissimi aspetti. Nell’attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore, che prenderà il posto dell’uscente Francesco Calzona. Il presidente De Laurentiis con il suo staff ha iniziato anche a tracciare una linea sui calciatori. Tra le prime operazioni c’è il rinnovo di Kvaratskhelia che però non sembra ancora vicino. C’è distanza tra l’offerta fatta e la richiesta dei suoi agenti (e il padre) oltre ad un retroscena delle ultime ore che vede il georgiano riflettere sul suo futuro.

Kvaratskhelia riflette con i suoi agenti sul futuro al Napoli e spunta un clamoroso retroscena

È arrivata a 4 milioni (3+ bonus) la prima offerta dello staff di De Laurentiis fatta al calciatore georgiano e il suo entourage per il rinnovo. Come però riporta la Gazzetta dello Sport, la proposta è stata rimandata per direttissima al suo mittente con un sonoro rifiuto. La richiesta fatta dal padre di Kvara più gli agenti è quella di 5 milioni netti, cifra che per ora non si avvicina per nulla all’idea che aveva il Napoli in merito al rinnovo, provocando dunque uno stop indefinito sulla trattativa.

Spunta però un clamoroso retroscena sul calciatore. Le sirene degli ultimi giorni hanno destato qualche dubbio nel calciatore georgiano. Prima il Barcellona e poi il PSG hanno iniziato a chiedere informazioni per il calciatore (senza però per ora aver portato un’offerta concreta al Napoli). Kvara però non è l’unico, infatti è alla guida di un gruppetto di calciatori che sta seriamente valutando l’addio da Napoli. Oltre all’esterno ci sono anche Raspadori, Politano e Simeone. L’ex Sassuolo e l’argentino vorrebbero avere più spazio, soprattutto il figlio del Cholo, per l’esterno ex Inter invece la questione è legata alla sua titolarità che vede sempre più in pericolo.