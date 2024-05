Il PSG bussa ancora alla porta del Napoli: Kvaratskhelia come dopo Mbappé

Il PSG continua a farsi minaccioso alla porta del Calcio Napoli. Da qualche mese infatti vi abbiamo tenuto costantemente aggiornati sulle voci che volevano l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, in quel di Parigi. I francesi infatti sono stati i primi a rendersi disponibili nel pagare completamente o quasi tutta la clausola per l’attaccante. Dopo il bomber però (di cui l’attenzione alla trattativa rimane), i campioni di Francia sono alla ricerca del dopo Kylian Mbappé, destinato a vestire la maglia del Real Madrid. L’ultima idea è quella di portare a Parigi, Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia come dopo Mbappé, il PSG ci prova, il Napoli fa muro

Il PSG ha bisogno di una campagna acquisti importante. Serve ritrovare lustro in Europa (anche dopo la beffarda eliminazione di ieri contro il modesto ma ordinato Borussia Dortmund). Motivo per cui i francesi si stanno già muovendo per dare più stelle possibili a Luis Enrique. Con Mbappé pronto in direzione Madrid, il PSG vuole rifarsi completamente il look dell’attacco. Serve un calciatore duttile sia in area che sulla fascia e come riportato dal “Corriere dello Sport”, l’identikit risponde al nome di Khvicha Kvaratskhelia, senza dimenticare che sul calciatore qualche settimana fa aveva fatto un timido tentativo anche il Barcellona.

Il Napoli per ora fa muro e nel mentre cerca di trovare l’accordo per il rinnovo, per blindare ancora di più l’asso georgiano. Il tutto ora come ora sembra essere sotto controllo con la volontà del calciatore di rimanere a lungo a Napoli e ritornare a vincere dopo l’incubo di quest’anno. Le dovute riflessioni saranno fatte in caso di eventuale offerta reale, cosa che attualmente non c’è. Sicuramente per gli azzurri sarà una lunga estate, tutti vogliono i big di Aurelio De Laurentiis, e qualcuno sarà sacrificato, ma ora come ora Kvara sembra essere al sicuro da ogni tipo di cessione.