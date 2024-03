BigMama: “Trovo assurdo l’accanimento contro il Sud. Non lo capisco, non lo meritiamo”

In occasione dell’uscita del suo disco Veleno, BigMama, rapper campana reduce dal Festival di Sanremo, ha commentato il vergognoso episodio che ha visto come protagonista Geolier, sommerso dai fischi dell’Ariston.

BigMama: “Fischi a Sanremo? Accanimento verso il Sud”

Originaria di San Michele di Serino, in provincia di Avellino, Marianna Mammone, in arte BigMama, a soli 23 anni ha raggiunto il prestigioso palco di Sanremo, gareggiando tra i big della più importante kermesse canora d’Italia con La rabbia non ti basta.

Una sorta di rivincita per tutti gli ostacoli che, alla sua giovane età, ha già dovuto affrontare: vittima di bullismo a soli 13 anni per il suo aspetto fisico, violentata a 16 anni, ha scoperto di essere affetta da tumore quando aveva appena 20 anni. Quella lotta contro la malattia è racchiusa anche tra le note di Veleno.

“Durante la malattia ho letteralmente usato la musica come medicina, mi teneva impegnata durante il periodo del covid, era la mia unica valvola di sfogo così mettevo su le parrucche e facevo finta sui social di aver nulla” – ha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata a FqMagazine.

Quanto agli attacchi contro Geolier da parte della stampa e della platea ha detto: “Geolier domina le classifiche da anni e il suo non è solo un pubblico napoletano. La verità è che i fan napoletani sono molto attivi, da sempre, per i propri artisti. Per loro è un vanto. Trovo che sia stata una brutta cosa fischiare ad un ragazzino, Geolier è giovanissimo. L’ho trovata una cosa schifosa, come del resto tutto l’odio che ne è scaturito. Questo ci insegna che basta davvero un minimo per scatenare l’odio”.

“Trovo assurdo questo accanimento verso il Sud, non ci meritiamo più tutto questo. Non lo capisco davvero perché io ho amici a Milano che sono venuti da giù senza l’aiuto di nessuno e si fanno un mazzo tanto, lavorando dalla mattina alla sera. Quella ‘fame’ che teniamo non ce l’ha nessuno, è quella che nasce dal vivere in situazioni difficili dal punto di vista sociale e con meno opportunità”.

Sull’epilogo del Festival: “Ma diciamo che soprattutto che questo è stato l’anno della Campania. Ha vinto Angelina, ragazza del Sud che si lega a Napoli e non hanno fatto casino. Geolier comunque è forte e domina le classifiche”.