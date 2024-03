Riccardo Bossi indagato per truffa sul Reddito di cittadinanza: avrebbe percepito 12.800 euro senza diritto

Riccardo Bossi indagato per ipotesi di truffa ai danni dello Stato per avere percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza. Ad occuparsi del caso ed a svolgere le indagini è la procura di Busto Arsizio, in provincia di Varese. L’indagato, figlio primogenito di Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord, ha in prima battuta respinto le accuse pur senza pronunciarsi in proposito.

Riccardo Bossi indagato per truffa allo Stato

Raggiunto dall’agenzia AdnKronos, Riccardo Bossi ha affermato che “In merito a informazioni non corrette non rispondo, ho altro da fare”. Agli inquirenti dovrà però rispondere, dato che secondo i magistrati avrebbe percepito indebitamente la somma di circa 12.800 euro tra il 2020 ed il 2023. Il PM Nadia Alessandra Calcaterra chiederà dunque il rinvio a giudizio, avendo già depositato l’avviso di conclusione delle indagini.

Avrebbe percepito senza diritto il Reddito di cittadinanza

Secondo quanto ricostruito dalla procura, il Reddito di cittadinanza in favore di Riccardo Bossi veniva elargito come misura di sostegno alla locazione di un immobile dal quale, però, sarebbe stato già sfrattato in quanto moroso. Dopo una segnalazione all’Agenzia delle Entrate è scattata l’indagine che ha fatto emergere quanto raccontato, una ricostruzione dalla quale Bossi dovrà difendersi. Avrà 20 giorni di tempo per depositare le memorie difensive ed essere ascoltato.

Non è il primo guaio giudiziario

Non è la prima volta che Riccardo Bossi ha a che fare con la giustizia. Accuse di conti non pagati al ristorante o al distributore di benzina, ma soprattutto il coinvolgimento nello scandalo che ha commesso anche il padre, in cui furono accusati di avere usato i soldi del partito per pagare spese personali. Grazie alla mancata querela della parte offesa, ossia il segretario Matteo Salvini, il procedimento cadde e si risolse con l’assoluzione.