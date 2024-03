È morto Gigio Morra: l’attore napoletano di Un Posto al Sole e Imma Tataranni

Napoli in lutto: è morto Gigio Morra, l’attore partenopeo noto soprattutto per il suo ruolo di Peppino Canfora nella soap Un Posto al Sole ma anche per aver preso parte ad altre produzioni di successo quali Imma Tataranni e I Bastardi di Pizzofalcone. Ad annunciarne il decesso è stata la moglie Lucia Mandarini via social.

È morto l’attore Gigio Morra: dolore a Napoli

“Il mio amore mi ha lasciato. Era un uomo dolce, gentile e un grande attore. Mi ha lasciato nella più grande disperazione. Ti amerò per sempre“ – si legge nel post di dolore diffuso dalla moglie che ha annunciato la grave perdita. Morra è deceduto all’età di 78 anni, per cause non ancora rese note.

Nato il 26 agosto 1945, si diploma nel 1966 all’Accademia d’arte drammatica di Napoli. Si avvia alla carriera da attore affiancando alcuni grandi nomi del teatro: ha lavorato con Eduardo De Filippo dal 1970 al 1980, con Carlo Cecchi facendo parte del Granteatro e fino al 1989 ha recitato nella compagnia di Angelo Savelli. In teatro ha collaborato anche con Maurizio Scaparro, Giuseppe Patroni Griffi, Luca De Filippo e Toni Servillo.

Ricca anche la sua carriera cinematografica. Ha recitato diretto da Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Lina Wertmüller e Matteo Garrone (in Gomorra). In Io speriamo che me la cavo era il custode Mimì. In molti hanno imparato ad amarlo soprattutto in televisione: è stato uno dei protagonisti de Il Commissario Montalbano, a partire dal 2017 ha interpretato Peppino Canfora in Un Posto al Sole ed ha partecipato anche alle fiction Imma Tataranni, I Bastardi di Pizzofalcone, Squadra Antimafia (nei panni di Ruggero u’ Puparo). Nel 1982 è risultato vincitore del premio IDI.