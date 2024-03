Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta, tra temporali e caldo estivo: quando pioverà

In vista di gita fuori porta e scampagnate in molti si stanno chiedendo che tempo farà a Pasqua e Pasquetta ma le prime tendenze meteo non sembrano fornire risposte incoraggianti soprattutto per la giornata del cosiddetto Lunedì dell’Angelo.

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta: il meteo

Stando alle previsioni de Il Meteo, le giornate festive di domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile potrebbero essere segnate dal maltempo a causa della prevalenza di un’alta pressione che determinerebbe l’ingresso di perturbazioni verso il Mediterraneo e l’Italia. Una situazione determinata anche dallo scontro tra aria fredda e aria calda subtropicale africana.

Un contrasto che si farà sentire soprattutto sulle regioni del Centro-Nord che, proprio a causa di queste incursioni fredde e instabili, potrebbero essere interessati dalle precipitazioni. Proprio a partire dalla giornata di Pasqua piogge e temporali, anche molto intensi, dovrebbero colpire le Regioni del Nord e il versante tirrenico.

Come spesso accade in primavera, questo non significa che pioverà tutta la giornata in quanto si tratta di fenomeni che durano al massimo qualche ora per poi lasciare spazio nuovamente al sole. Il quadro meteorologico si rivela del tutto differente, invece, al Sud e sulle due isole maggiori che potrebbero dare spazio alle prime fiammate di calore, con temperature pronte a schizzare verso i 30 gradi.

Il lunedì di Pasquetta sarà il giorno più a rischio maltempo su buona parte dell’Italia: l’arrivo di un insidioso ciclone sul Mediterraneo potrebbe generare forti precipitazioni e un deciso crollo delle temperature. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.