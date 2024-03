Meraviglia a Napoli, rinasce il Parco con vista mozzafiato sul Golfo: pic-nic, giochi e sport

Il Parco del Viale del Poggio, polmone verde che sorge nel territorio dei Colli Aminei, a Napoli, sarà riqualificato, arricchendosi di un’area pic-nic e una zona dedicata allo sport e ai giochi. Questa mattina, in presenza dell’assessore al Verde, Vincenzo Santagada, è avvenuta al consegna dei lavori alla ditta incaricata che si è aggiudicata l’appalto per un importo di 416.370 (più Iva).

Rinasce il Parco del Viale del Poggio a Napoli: area pic-nic e sport

L’intervento, finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana, consentirà a cittadini e visitatori di usufruire di nuovi servizi presso uno dei parchi urbani della città di più recente istituzione. Inaugurato nel 2001, situato nella parte orientale delle colline di Napoli, ad una quota di 195 metri sul livello del mare, il Parco del Viale del Poggio rappresenta una vera e propria oasi verde, affacciata sulle meraviglie del Golfo partenopeo.

Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna dei lavori in presenza, oltre che dell’assessore Santagada, anche del consigliere comunale Gennaro Acampora e del presidente della terza Municipalità Fabio Greco. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione per l’area giochi e quella a ridosso degli spalti, la sostituzione dei giochi, la pulizia della vasca, la riqualificazione delle aree verdi con interventi sul patrimonio arboreo e arbustivo, il ripristino degli arredi e il potenziamento dell’impianto di illuminazione.

Prevista anche l’impermeabilizzazione della copertura del locale ex biblioteca. L’area pic-nic e la zona ludico-sportiva saranno realizzate sfruttando alcuni spazi attualmente inutilizzati che in parte saranno adibiti anche ad area per lo sgambamento dei cani.

“Il progetto relativo al Parco del viale del Poggio è un ulteriore tassello del programma di recupero dei parchi cittadini. Con questo intervento non realizziamo soltanto un’opera di sistemazione di un importante polmone verde, ma avviamo una vera e propria rifunzionalizzazione di tutta l’area. Una volta completati i lavori metteremo a disposizione dei cittadini uno spazio che si presta a varie forme di fruizione. Sarà un parco che potrà essere utilizzato dagli sportivi, ma anche dalle famiglie per trascorre qualche ora all’aria aperta” – ha spiegato l’assessore Santagada.