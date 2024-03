Vergogna Circumvesuviana, valanga di soppressioni e ritardi. L’annuncio: “Mancanza di materiale rotabile”

Un lunedì che parte decisamente male per la Circumvesuviana e soprattutto per gli utenti che vorrebbero usufruire delle sue corse per recarsi a lavoro, a scuola, all’università, ma anche per recarsi ad importanti appuntamenti come visite mediche e quant’altro. Senza considerare la magra figura fatta nei confronti dei turisti. Questa mattina, intorno alle ore 8.05, la voce dall’altoparlante dalla stazione di Piazza Garibaldi ha infatti annunciato che “Tutti i treni in partenza da Napoli Porta Nolana partono con ritardo imprecisato a causa della mancanza di materiale rotabile“.

L’annuncio in Circumvesuviana: “Tutti i treni partiranno con ritardo imprecisato”

Un annuncio che ha sconvolto le decine di persone presenti in banchina: studenti, turisti, lavoratori. Tra questi la persona che scrive e riporta dunque un’esperienza direttissima, per usare un termine proprio da Circumvesuviana. Tra gli utenti (o aspiranti tali) chi ne ha avuto la possibilità ha scelto di usufruire della ben più affidabile Linea 2 gestita da Trenitalia (il suo “difetto” è quello di avere stazioni meno capillari ed in zone più lontane dai centri cittadini), tantissimi invece sono dovuti restare ad aspettare, specialmente i turisti spaesati, almeno quelli che hanno compreso o a cui è stato tradotto l’annuncio, letto soltanto in italiano.

Sul sito di Eav tanti annunci di ritardi e soppressioni

Sul sito di EAV non mancano gli avvisi su ritardi e soppressioni. Si legge infatti, per esempio: “Il treno 4082 delle ore 8:18 da Poggiomarino per Napoli viaggia con 30 minuti di ritardo. Il treno 6084 delle ore 8:26 da Sarno per Napoli viaggia con 19 minuti di ritardo”. Oppure: “Il treno 10832 delle ore 8:32 da Torre Annunziata per Napoli soppresso da Portici Bellavista a Napoli. Il treno 10857 delle ore 08:57 da Napoli per Torre Annunziata soppresso da San Giorgio a Torre Annunziata. Il treno 10944 delle ore 9:45 da Torre Annunziata per Napoli oggi è soppresso”. Ancora: “Il treno 6069 delle ore 6:58 da Napoli per Sarno viaggia con 16 minuti di ritardo”. Inoltre: “Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, il treno 10832 delle ore 8:32 da Torre Annunziata per Napoli riprende la corsa da Portici Bellavista con 30 minuti di ritardo”.