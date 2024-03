Arriva il Ciclone della Colomba, pioggia e freddo poi cambia tutto: a Pasqua sole e caldo

Arriva il Ciclone della Colomba, il fenomeno climatico che causerà temporali e grandinate nei prossimi giorni ma che, stando alle previsioni meteo, non rovinerà le gite fuori porta di Pasqua e Pasquetta: pare, infatti, che soprattutto al Sud, Napoli e Campania comprese, i giorni di festa trascorreranno all’insegna del sole e del caldo.

Ciclone della Colomba poi caldo: il meteo di Pasqua

Da oggi, martedì 26, fino a giovedì 28, il Ciclone della Colomba darà il via ad una nuova ondata di maltempo. Il passaggio di questo ciclone, come conferma Il Meteo, consisterà in due principali impulsi: un fronte caldo responsabile prima di fenomeni moderati su gran parte dell’Italia e un fronte freddo che attraverserà il nostro paese tra mercoledì e giovedì.

Nelle prossime ore, dunque, saranno possibili piogge diffuse con un peggioramento previsto proprio per mercoledì 27 quando potrebbero verificarsi forti temporali e locali grandinate. Un colpo di coda invernale che toccherà gran parte delle Regioni, caratterizzato da forti venti e crollo delle temperature.

A partire da giovedì il Ciclone inizierà ad allontanarsi dall’Italia, lasciando spazio ad ampie schiarite. Le temperature inizieranno a salire e man mano il sole tornerà a splendere su gran parte della nazione. Per Pasqua e Pasquetta il meteo sarà letteralmente diviso in due: al Sud farà molto caldo mentre al Nord potrebbero verificarsi degli acquazzoni temporanei.

Anche il Lunedì dell’Angelo dovrebbe rivelarsi piuttosto instabile non solo al Settentrione: anche nel Mezzogiorno, dal pomeriggio potrebbe essere necessario tenere gli ombrelli a portata di mano.