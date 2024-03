Kvaratskhelia nella storia: Georgia all’Europeo per la prima volta, è il mattatore della festa

Kvaratskhelia nella leggenda: il calciatore del Napoli si è qualificato con la sua Georgia all’Europeo di Germania 2024, il primo nella storia per la nazionale georgiana. Un traguardo al quale l’attaccante ha contribuito in maniera determinante, con prestazioni e gol che hanno trascinato i compagni.

Kvaratskhelia nella storia: storica qualificazione all’Europeo

La partita tra Georgia e Grecia è terminata 4 a 2 dopo i calci di rigore, dei quali nessuno è stato battuto da Kvaratskhelia che è stato sostituito al minuto 109 per infortunio, uno stiramento all’inguine che non preoccupa più di tanto. Al termine del match ha annunciato anche che diventerà papà. La Georgia sarà impegnata nel gruppo F con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca.

Nonostante l’infortunio subìto, Kvara si è goduto il momento storico nello spogliatoio con i compagni, ballando la danza tipica georgiana. Una felicità, come detto, doppia per l’attaccante che tra qualche mese sarà anche padre. Dal trasferimento al Napoli alla vittoria dello Scudetto, la consacrazione quale giocatore tra i più talentuosi al mondo, il matrimonio con la sua Nitsa e la gravidanza, l’Europeo da giocare in Germania: nel giro di un paio di anni il ragazzo ha dato una svolta fondamentale alla sua vita.