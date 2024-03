Aversa, terza rapina in sei mesi alla stessa banca: direttore preso in ostaggio all’uscita

Terza rapina in sei mesi alla Banca Popolare di Bari in via Filippo Saportito ad Aversa. Stamattina, verso le 8, alcuni uomini armati di taglierino e a volto coperto sono entrati con la forza in filiale facendosi consegnare il denaro presente nella cassa contante. Sono poi scappati tenendo in ostaggio il direttore, rilasciandolo dopo circa un quarto d’ora. L’uomo si è poi diretto in caserma.

Sul posto sono giunti velocemente i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Aversa (Caserta), che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e visionato le immagini di video sorveglianza. Si tratta del terzo colpo messo a segno da malviventi presso la stessa banca: il primo a ottobre del 2023, il secondo a gennaio 2024. In entrambe le occasioni, il bottino è stato consistente: 70 mila e 50 mila euro. Non si conosce ancora l’importo sottratto questa mattina.

Torna in maniera prepotente d’attualità il tema sicurezza per quanto riguarda i dipendenti di attività che prevedono la presenza di denaro all’interno dei locali: sono sempre più le filiali delle banche che preferiscono evitare operazioni in contante proprio per non mettere a rischio l’incolumità dei propri lavoratori, che in casi come questo si trovano a dover fronteggiare in prima linea banditi armati pronti a tutto per ottenere la refurtiva.