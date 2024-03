VIDEO/ A piedi sull’Asse Mediano: uomo in stato confusionale tra le auto che sfrecciano

Paura sull’Asse Mediano, direzione Giugliano in Campania, dove un uomo in evidente stato confusionale è stato sorpreso a passeggiare tra le auto in corsa, mettendo in pericolo la propria vita: un tragico epilogo evitato grazie all’intervento dei carabinieri che si sono precipitati sul posto per salvarlo.

Uomo a piedi sull’Asse Mediano tra le auto: salvato dai carabinieri

Tutto è partito da alcune segnalazioni giunte alla centrale operativa della compagnia di Giugliano in Campania, tutte con lo stesso messaggio: “C’è una persona che sta passeggiando sull’Asse Mediano, è spaesato”. Di qui l’intervento dei militari che, in pochi minuti, raggiungono la zona.

La gazzella percorre la strada, nota per essere percorsa ad alta velocità, in direzione Giugliano centro quando ad un certo punto compare l’uomo che vaga sulla corsia di sorpasso contro le auto che sfrecciano. Con i lampeggianti accesi e segnalazione sul tetto dell’auto con l’avvertimento di rallentare, i carabinieri scendono dall’auto.

Vanno verso l’uomo, completamente disorientato, che viene messo in auto, al riparo da vento, pioggia e auto. Si tratta di un 80enne del posto che, stando a quanto emerso successivamente, pare sia sia allontanato dalla casa albergo per anziani dove era ospite. Si sarebbe incamminato, così, a piedi lungo l’Asse Mediano, mettendo in serio pericolo la sua vita. Se non fosse stato per l’intervento tempestivo dei carabinieri, infatti, forse avremmo raccontato un altro finale.

L’uomo è stato salvato dai militari che lo hanno raggiunto nel più breve tempo possibile per poi affidarlo alle cure dei medici del 118. Per fortuna, stando a quanto si apprende, l’uomo sta bene.