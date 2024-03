Napoli, a 73 anni si laurea in Medicina: era iscritto dal 1970, lo aveva promesso al papà

Si chiama Enzo Fernando Buccoliero il 73enne che proprio ieri ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia a Napoli, presso l’Università Vanvitelli, mantenendo la promessa fatta anni prima al suo papà. Un esempio di coraggio, una storia che veicola un importante messaggio di vita, un lieto fine che ha commosso l’intera città.

Napoli, Enzo Buccoliero si laurea a 73 anni: era il sogno del papà

Originario di Taranto, Enzo ieri ha indossato la tanto desiderata corona d’alloro davanti ad amici, nipoti e pronipoti. Iscritto dal 1970 all’università, dopo ben 54 anni è riuscito a realizzare quel grande sogno che non era soltanto il suo ma anche quello di suo padre.

“Questo era un sogno ma anche una promessa fatta a mio padre. Lui ci teneva tanto, voleva che io mi laureassi in Medicina. Purtroppo non c’è stato il tempo di esaudire il suo desiderio in tempi brevi ma pazienza. Era un pensiero fisso quello di terminare lo studio di Medicina” – ha rilevato davanti alle telecamere del TGR Campania.

Il 73enne, però, non si è mai perso d’animo ed è riuscito a conquistare quel traguardo con una tesi sulle malattie mentali e nervose, tra gli applausi dei presenti, l’affetto dei suoi cari e degli studenti che hanno condiviso con lui questo percorso, di certo non facile. Buccoliero, nonostante le avversità della vita – tra la malattia dei genitori, le difficoltà economiche – è riuscito nel suo intento, orgoglioso di aver mantenuto fede a quella promessa fatta al suo papà.

“Mi svegliavo alle 2, il pullman partiva da Manduria e arrivavo qui a Napoli. Spesso sostenevo l’esame poi ripartivo e arrivavo il mattino successivo al mio paese” – ha raccontato, parlando del suo lavoro presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Saba. Un sogno realizzato, dunque, sfidando il tempo, gli anni che passano: del resto non è mai troppo tardi per fare quello che si desidera.