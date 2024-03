Treni e metro attivi nei giorni di Pasqua e Pasquetta a Napoli: corse e orari

In vista del boom turistico previsto a Napoli, per le giornate di Pasqua e Pasquetta 2024 i mezzi pubblici dell’EAV e dell’ANM effettueranno servizio, garantendo le corse di treni, pullman e metro anche di pomeriggio, seguendo specifici orari.

Pasqua e Pasquetta 2024 a Napoli: gli orari dei treni EAV

In occasione della Santa Pasqua, domenica 31 marzo, il servizio ferroviario EAV sarà effettuato dalle 7 alle 14. Dopo una breve sosta, dalle 16 ripartiranno i treni della linea Vesuviana per Sorrento e sulla linea Cumana per Torregaveta, attivi fino a fine servizio. I servizi di trasporto su gomma saranno svolti dalle 7 alle 13:30, ad eccezione del servizio automobilistico di Ischia, Procida, Sorrento, sulla linea Pompei-Vesuvio e sulle linee Miseno-Cuma, Baia-Torregaveta, Torregaveta-Monte di Procida, linea interna del Porto e Supporto Treni Sorrento, dove verrà effettuato regolarmente servizio secondo orari di giornata festiva.

Di seguito le prime e ultime partenze per le linee vesuviane nel giorno di Pasqua:

Prime partenze da Napoli per

Sorrento 07:28

P. Marino (via Scafati) 07:38

Sarno 07:34

Baiano 07:36

Torre Annunziata 07:09

Prime partenze per Napoli da

Sorrento 07:38

P. Marino (via Scafati) 07:42

Sarno 07:50

Baiano 07:48

Torre Annunziata 07:57

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento 12:16

P. Marino (via Scafati) 12:26

Sarno 12:22

Baiano 12:24

Torre Annunziata 11:57

Ultime partenze per Napoli da

Sorrento 12:26

P. Marino (via Scafati) 12:30

Sarno 12:38

Baiano 12:36

Torre Annunziata 12:45

Prime partenze da Napoli per Sorrento dopo la sosta

treno 1165 delle ore 16:28 da Napoli per Sorrento

Prime partenze per Napoli da Sorrento dopo la sosta

treno 1166 delle ore 16:38 da Sorrento per Napoli.

Nella giornata di domenica saranno effettuati anche i seguenti treni feriali: treno 4113 delle ore 11:14 da Napoli per Poggiomarino; treno 4125 delle ore 12:26 da Napoli per Poggiomarino; treno 6105 delle ore 10:34 da Napoli per Sarno; treno 6126 delle ore 12:38 da Sarno per Napoli; treno 8125 delle ore 12:24 da Napoli per Baiano.

All’apposita sezione del sito EAV è possibile consultare anche prime e ultime partenze relative alle Linee Flegree, Linee Suburbane, Linea Metropolitana Piscinola-Aversa, Autolinee. Nella giornata di lunedì 1 aprile, Lunedì in Albis, il servizio si svolgerà regolarmente come da programma orario festivo. Anche la Funivia del Faito prolungherà le corse nella giornata di Pasqua. Dalle 10.00 alle 13.00 nella fascia mattutina, con ripresa del servizio alle ore 16.00 fino alle 19.00. Prolungamento anche nel giorno di Pasquetta con ultima corsa alle 19.20.

Pasqua e Pasquetta 2024 a Napoli: gli orari di ANM

Anche l’ANM ha comunicato gli orari in vigore nelle giornate festive per bus, funicolari, metro linea 1 ma anche i parcheggi di zona.

Metro linea 1. Sospensione dell’esercizio alle ore 13:30. Ultime corse: da Piscinola ore 12:30 e da Garibaldi ore 13:00. Riapertura pomeridiana con prima corsa da Piscinola ore 16:50 e da Garibaldi ore 17:30. Resteranno chiuse le seconde uscite di Montedonzelli e Toledo II (Montecalvario).

Funicolari. Centrale e Montesanto: prima corsa ore 07:00 ultima corsa ore 13:30 con sospensione. Riapertura pomeridiana con prima corsa alle ore 16:30 e ultima corsa alle ore 23:30. Mergellina:prima corsa ore 07:00, ultima corsa ore 13:30 con chiusura pomeridiana.

Ascensori. In servizio dalle ore 07:00 alle ore 13:30.

Trasporto in superficie. Il servizio sarà sospeso tra le ore 13:30 e le ore 16:00 circa – ultime corse ore 13:00 circa; la linea Alibus effettuerà servizio ordinario.

Parcheggi. Spalti e Frullone apertura dalle ore 07:20 alle ore 01:30; Mancini apertura dalle ore 07:20 alle ore 23:30; Brin e Colli Aminei aperti h 24; Chiaiano apertura dalle ore 07:50 alle ore 22:50.