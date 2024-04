L’addio di Raiz alla moglie: “Tredici anni insieme, mai una nuvola. Mi lascia nostra figlia”

Si sono tenuti ieri i funerali di Daniela Shualy, la moglie del cantante e attore Raiz, frontman degli Almamegretta divenuto celebre anche per il suo ruolo di don Salvatore in Mare Fuori. Proprio questa mattina l’artista ha voluto ricordare la sua dolce metà con una commovente dedica diffusa sui social.

Daniela Shualy, la dolce dedica di Raiz per la moglie morta

“Una donna di valore, chi la troverà? Il suo valore è superiore a quello delle perle (Proverbi 31:10). Questi sono i versi che mi hanno suggerito l’inizio di Fa ammore cu’ mme (perla chiù d”e perle). Quella donna io ho avuto la fortuna di trovarla, sebbene nella tragedia ringrazio il cielo per aver avuto l’onore di condividere con lei tredici anni di vita. Una lunga giornata di sole senza una nuvola” – ha scritto Gennaro Della Volpe, in arte Raiz.

“Mi lascia una figlia che cercherò di crescere alla luce del suo esempio. Grazie Daniela, grazie vita mia. Grazie a tutti voi che siete venuti ieri a salutarla. Il vostro amore ha sicuramente passato le sette volte celesti per arrivare fino a lei” – ha concluso l’artista cogliendo l’occasione per ringraziare tutti dell’affetto ricevuto.

L’annuncio della morte di Daniela Shualy è giunto improvvisamente nella domenica di Pasqua tramite i canali social degli Almamegretta: “Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai”. La donna lascia una bambina di 6 anni nata proprio dalla relazione con il cantante. Stando a quanto si apprende, stava combattendo contro un tumore che non le avrebbe lasciato scampo.

In uno dei suoi ultimi post, in occasione del lancio del gran finale della quarta stagione di Mare Fuori, aveva omaggiato sua moglie con una dolce dedica: “Quanno ‘o veco nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d”e Quartieri fa ammore cu’ mme. La mia dedica personale va a Daniela Shualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita“.