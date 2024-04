Luisa Ranieri torna nella sua Napoli a Pasqua con Luca Zingaretti: “Felicità”

Tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua nella città d’origine della bella attrice: Napoli. Proprio lei ha postato uno scatto che la ritrae in compagnia del marito mentre si godono il panorama del Golfo partenopeo.

Pasqua a Napoli per Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

La Ranieri sorride, mentre Zingaretti ammira il mare di Napoli direttamente dal balcone della loro camera: è così che la coppia di attori è stata immortalata nello scatto diffuso dall’attrice, reduce dal successo di Lolita Lobosco, che ha voluto intitolarlo descrivendo il suo stato d’animo “felicità”.

Quella felicità che probabilmente prova tornando nella sua città, ammirando quel panorama mozzafiato, perdendosi tra colori, meraviglie e tradizioni millenarie, accompagnata dall’amore della sua vita. Un momento di relax che i due hanno voluto condividere proprio a Napoli, prima di tornare sul set, mescolandosi alla grande mole di turisti giunti nella città partenopea per le vacanze pasquali.

Del resto, l’attrice napoletana ha sempre sottolineato il profondo legame con la sua città, non perdendo l’occasione di esprimersi anche in lingua napoletana durante le sue apparizioni televisive. Di recente ha raggiunto il picco di ascolti nelle vesti di Lolita Lobosco e ben presto la vedremo recitare in Modi, il film sulla vita di Amedeo Modigliani diretto da Johnny Depp, il celebre attore che per il suo ritorno alla regia ha voluto fortemente la Ranieri del cast, offrendole la parte senza nemmeno sottoporla ad un provino.