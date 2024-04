Ad aprile farà caldo come a giugno, arriva l’alta pressione del Nord Africa: da quando

Con il ritorno dell’anticiclone, nei prossimi giorni il fronte instabile che ha interessato anche la Pasquetta sembrerà lasciare il posto a giornate di caldo e sole in tutta Italia, Napoli e Campania comprese: stando alle previsioni meteo, infatti, questo mese di aprile regalerà temperature tipiche dei mesi di maggio e addirittura giugno.

Meteo, torna il sole: ad aprile farà caldo come a giugno

Se le perturbazioni hanno finora dominato gli scenari climatici soprattutto al Nord, colpendo in parte anche il Sud, secondo i calcoli de Il Meteo il cambio di rotta è dietro l’angolo. A breve è previsto l’arrivo di un promontorio di alta pressione, proveniente dal Nord Africa, che darà inizio ad una fase di calda stabilità nel nostro Paese.

Martedì 2 e mercoledì 3 aprile saranno giorni caratterizzati ancora da una certa incertezza ma, trascorse queste 48 ore, l’atmosfera subirà un cambiamento radicale a partire soprattutto da giovedì 4 aprile fino a regalare un weekend dalle temperature in decisa risalita un po’ ovunque.

Analizzando l’andamento generale, per i meteorologi ad aprile dovrebbe fare caldo come a giugno. Le proiezioni di lunga scadenza emesse dai centri di calcolo, e ad oggi sempre più affidabili di un tempo, riportano un possibile aumento di temperature di oltre 10 gradi rispetto alla media in Italia e gran parte d’Europa.

Ciò si traduce nella possibilità di godere delle tipiche temperature del mese di maggio già ad aprile, con punte di oltre 25/26 gradi in linea quasi con quelle di giugno. Sarà, dunque, il caldo a dominare almeno fino alla prima metà del mese grazie alla presenza dell’anticiclone africano che bloccherà ogni perturbazione atlantica.

Del resto già le precedenti tendenze avevano preannunciato una calda primavera seguita da un’estate letteralmente bollente, caratterizzata dal fenomeno climatico El Niño e intervallata anche da eventi estremi. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.