L’estate sarà bollente e piena di eventi estremi con El Niño: cos’è e quando arriverà

La primavera è ormai alle porte e, stando alle tendenze meteo, con il fenomeno climatico conosciuto come El Niño si rivelerà molto calda, dando spazio poi ad una bollente estate intervallata da eventi anche estremi.

Primavera e estate con El Niño: come sarà

El Niño, che tradotto in spagnolo significa “il bambino”, è un fenomeno su larga scala, osservato sulla superficie dell’Oceano Pacifico tropicale, centrale e orientale, in grado di influenzare le condizioni meteo climatiche globali. In generale, indica un riscaldamento della superficie oceanica, con acque più calde del normale, che di conseguenza si traduce in un aumento delle temperature.

Andandosi a sommare al cambiamento climatico in atto, El Niño ha contribuito a far schizzare i termometri nelle precedenti stagioni estive, con valori record registrati soprattutto nel 2023. Una situazione che di certo, sommata al cambiamento climatico in atto, non produce conseguenze positive per l’ambiente e la salute mondiale.

Quest’anno, nonostante un progressivo indebolimento del fenomeno, la forza di El Niño si farà sentire già nei mesi primaverili. Il calore trattenuto dagli oceani, secondo le proiezioni de Il Meteo, verrà rilasciato lentamente già a partire da aprile e maggio che si riveleranno mesi più caldi del normale con temperature superiori alla media del periodo.

Un quadro meteorologico che se da un lato preannuncia l’arrivo di un caldo fuori stagione, dall’altro contempla anche l’elevata probabilità dell’arrivo di eventi meteo estremi come grandinate, nubifragi e tornado. Ci aspetterebbe, dunque, una primavera bollente, seguita da una estate altrettanto infernale ma entrambe interrotte improvvisamente da allerte e condizioni climatiche avverse. Si tratta, tuttavia, di semplici tendenze, date dalle proiezioni del momento. Vista la distanza temporale, infatti, si attendono ulteriori aggiornamenti. Intanto nei prossimi giorni si prevede un vero e proprio anticipo di primavera con temperatura in salita che supereranno anche i 20 gradi in alcune città.