Topolino celebra Napoli: il numero speciale con l’incanto del Vesuvio che incontra il mare

In occasione del Comicon 2024 è in arrivo un numero speciale di Topolino con una copertina dedicata alle meraviglie di Napoli: c’è il simpatico personaggio affiancato dalla sua Minnie e dal loro cane Pluto con alle spalle il Vesuvio e il mare del Golfo partenopeo.

Topolino omaggia Napoli: la copertina tra mare e Vesuvio

L’edizione speciale dedicata alla città partenopea sarà acquistabile direttamente alla Mostra d’Oltremare per tutta la durata del Comicon, dal 25 al 28 aprile, e dalla settimana successiva sarà disponibile nelle migliori fumetterie e sullo shop online di Panini.

“Dalla leggendaria matita di Andrea Castellan ecco la variant di Comicon 2024 di Topolino Magazine 3570, dedicata alla città di Napoli. Impreziosita da un effetto olografico trasparente rainbow, la troverete in anteprima al festival dal 25 al 28 aprile e, dalla settimana successiva, in fumetteria e su panini.it” – si legge nella nota diffusa sui social da Topolino Magazine.

La copertina ritrae Topolino e Minnie seduti su un muretto che sembrerebbe trovarsi proprio in zona Posillipo, con il simpatico cane Pluto dietro di loro. Alle spalle dei personaggi c’è il magnifico panorama del Golfo di Napoli con il Vesuvio che domina la scena e il mare che costeggia tutta la città.

Del resto non è la prima volta che Napoli compare tra le pagine del celebre fumetto. Basti pensare ad una delle ultime copertine dedicate al sogno scudetto, la numero 3518 raffigurante Amelia, la maga che vive alle pendici del Vesuvio, mentre calcia il pallone con i colori della squadra napoletana sullo sfondo. In alto, al suo fianco, il corvo Gennarino, quasi come simbolo di scaramanzia. Ancora Amelia era stata la protagonista della copertina numero 3465, intenta a cuocere la pizza Margherita sulla fumarola del Vesuvio, supportata di nuovo dalla presenza di Gennarino in versione chef.