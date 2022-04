Topolino n°3465, la copertina omaggia Napoli: Amelia cuoce la pizza sul Vesuvio

Topolino omaggia Napoli con una copertina speciale del suo ultimo numero realizzata per il Comicon.

Il numero 3465 della rivista si potrà trovare allo stand Panini Comics del Comicon ed avrà una copertina con protagonisti Amelia, Gennarino ed il Vesuvio. È stata disegnata da Blasco Pisapia, disegnatore napoletano che collabora con la sezione italiana della Disney.

Amelia, la strega più famosa della Disney è affiancata dal suo aiutante Gennarino, un corvo nero, mentre cucina una pizza sul Vesuvio. Amelia usa la fumarola del nostro vulcano per cuocere una pizza margherita ed il corvo Gennarino la aiuta indossando un cappello da chef.

“Ecco la cover variant dei Topolino # 3465, che celebra il ritorno del Comicon dopo questi due anni di pausa forzata… – scrive il disegnatore Blasco Pisapia – Non è l’Etna, ma neanche il Vesuvio. Amelia la pizza la cuoce un po’ dove le pare! Potrete vedere i bozzetti preparatori e la cover definitiva, oltre a un po’ di altre mie cose disneyanamente napoletane nella mostra “Tressette col Topo”, allestita presso l’Ordine dei Giornalisti di Napoli nell’ambito del circuito Comic(on)off”.

“Tressette col Topo” di Blasco Pisapia

COMIC(ON)OFF in collaborazione con L’ordine dei giornalisti della Campania e l’associazione Papersera presenta Tressette col Topo, una mostra sulle opere dedicate alla città di Napoli dell’illustratore, architetto e fumettista Blasco Pisapia.

Blasco Pisapia collabora da oltre vent’anni con Disney Italia e Panini Comics, le sue storie vengono pubblicate regolarmente sul settimanale Topolino, per il quale mette a disposizione anche la sua esperienza da architetto per lo studio e la caratterizzazione di luoghi e ambienti sia per i personaggi classici che per serie di nuova ideazione.

Nell’ambito di COMIC(ON)OFF, il 25 Marzo è stata inaugurata nella sede dell’ordine dei giornalisti della Campania la mostra Tressette col Topo, Un viaggio che lega il celebre Topolino e la città di Napoli, attraverso illustrazioni, studi, bozzetti e “carte” dell’autore napoletano.

Comicon 2022, già quasi tutto sold out

Dal 22 al 25 aprile si terrà la ventiduesima edizione della Mostra del Fumetto alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Tutto è ponto e già sono stati annunciati i primi ospiti e i film in anteprima. Sold out l’abbonamento di tutti e quattro i giorni, così come la giornata di sabato 23 e domenica 24.