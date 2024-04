Si chiamerà AcquaFlash il nuovo parco acquatico di Licola, in provincia di Napoli, che aprirà le porte per la prima volta nel maggio 2024 in una veste del tutto rinnovata: a pochi mesi dall’inaugurazione ufficiale, l’enorme parco acquatico, il più grande del Sud Italia, è alla ricerca di personale da assumere, pronto ad offrire lavoro a circa 400 persone.

AcquaFlash, apre l’enorme parco acquatico a Licola: offerte lavoro

La data di apertura prevista è quella del 28 maggio 2024 quando sarà consentito l’accesso al Parco Acquatico e all’Arena degli Spettacoli. Nel frattempo proseguirà la seconda fase dei lavori che, entro dicembre 2026, porterà anche all’apertura dell’Ecoparco, Resort e Albergo.

AcquaFlash ospiterà tanti giochi acquatici come lo scivolo Kamikaze tra i più alti d’Europa e la grande piscina con onde. Il costo del biglietto di ingresso sarà di circa 20 euro, valido per tutta la giornata e per tutte le attrazioni, mentre i bambini entrano gratis. La struttura è stata rilevata da Gianluca Vorzillo, già patron dell’Edenlandia, per ridare vita al vecchio parco acquatico, conosciuto anche con il nome di Magic World e Pareo Park, definitivamente chiuso da qualche tempo.

L’opera di ristrutturazione si rivelerà funzionale anche dal punto di vista occupazionale. Saranno infatti 400 i nuovi posti di lavoro totali da ricoprire: 200 nella prima fase e altri 200 all’apertura definitiva con l’aggiunta dell’Ecoparco immerso nel verde e della lussuosa struttura ricettiva annessa.

“Una grande famiglia dove ogni membro gioca un ruolo essenziale nel creare esperienze indimenticabili per i nostri visitatori. Siamo alla ricerca di persone appassionate, creative e dedite al servizio eccellente per unirsi al nostro team dinamico” – si legge nell’annuncio diffuso da AcquaFlash.

Per candidarsi basterà collegarsi alla sezione Lavora con Noi del sito ufficiale di AcquaFlash e compilare il form con nome, cognome, email e messaggio. Sarà, poi, cura del personale addetto mettersi in contatto con i candidati e organizzare i colloqui.