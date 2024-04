Di notte si intrufola a casa della vicina e abusa di lei: la violenza a Torre Annunziata

Un episodio che ha sconvolto l’intera comunità si è verificato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove una donna sarebbe rimasta vittima di una violenza sessuale consumata proprio all’interno della sua abitazione: sarebbe stato un vicino di casa ad intrufolarsi nell’appartamento questa notte abusando della vittima. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.

Violenza sessuale a Torre Annunziata: il vicino entra in casa

I carabinieri della locale compagnia di Torre Annunziata nel corso della notte hanno arrestato un 41enne del posto con l’accusa di violenza sessuale. I militari, allertati dalla vittima che si era recata in caserma, sono intervenuti all’interno dell’appartamento e lì hanno trovato l’uomo, ancora in casa, che rovistava nei mobili.

Stando a quanto ricostruito, le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo, vicino di casa della vittima, si sarebbe intrufolato durante la notte all’interno del suo appartamento e avrebbe abusato di lei sessualmente, minacciandola con un punteruolo in metallo. Sarebbe stata poi la donna a raggiungere la stazione dei carabinieri trovando il coraggio per denunciare l’accaduto.

Tempestivo l’intervento dei militari dell’arma che hanno arrestato l’uomo accompagnandolo in carcere, dove si trova attualmente in attesa di giudizio. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo caso di violenza sessuale che vede sempre più donne vittime di persone quasi o del tutto sconosciute che finiscono per segnare per sempre la loro vita.

Soltanto pochi mesi fa era stata una donna 41enne di origini colombiane a rimanere vittima di un gruppo composto da tre uomini che avrebbero prima provveduto a sequestrarla, mentre passeggiava in zona Porta Capuana (nei pressi di piazza Garibaldi), per poi violentarla a turno.