Stupro di gruppo in pieno giorno a Napoli: in 4 la sequestrano e violentano a turno

Uno stupro di gruppo si sarebbe consumato in pieno giorno a Napoli, nei pressi di piazza Garibaldi, ai danni di una donna 41enne di origini colombiane che, stando al suo racconto, sarebbe stata sequestrata, rinchiusa in un furgone e poi violentata a turno. Un altro dramma che emerge proprio a poche settimane dalla vicenda delle due bambine abusate al Parco Verde di Caivano.

Stupro a Napoli, donna sequestrata e violentata a piazza Garibaldi

La vittima, visibilmente sotto shock, agli agenti che l’hanno interrogata ha raccontato la sua versione dei fatti. L’incubo sarebbe iniziato mentre stava camminando in zona Porta Capuana e qualcuno, dalle spalle, tappandole la bocca, la avrebbe trascinata all’interno di un furgone.

Qui, insieme ad altri tre uomini, probabilmente di origine araba, avrebbe iniziato a violentarla, seguito dai suoi compagni. Il gruppo avrebbe costretto la donna a spogliarsi per abusare di lei a turno per poi abbandonarla priva di forze in strada.

Sarebbero stati alcuni passanti ad avvistarla e soccorrerla, allertando sia il 118 che la Polizia. Giunti sul posto, i sanitari hanno trasferito la donna prima all’ospedale Pellegrini poi al Cardarelli. Intanto le forze dell’ordine stanno cercando di risalire ai responsabili, passando al setaccio ogni singolo indizio.

Sono stati sequestrati gli indumenti che la donna indossava quel giorno (per avviare l’analisi dei tessuti) ma anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza poste in zona. Proseguono, inoltre, le ricerche sul furgone a bordo del quale si sarebbe consumata la violenza.

Un’aggressione brutale, una violenza inaudita ma che, purtroppo, non è l’unica. Soltanto poco prima un simile episodio si è verificato a Caivano, ai danni di due bambine di 13 anni. Ancor prima a indignare l’intera popolazione era stato lo stupro di Palermo: vittima una giovane ragazza abusata ripetutamente da un branco di coetanei che, anche nei giorni precedenti, hanno continuato a “vantarsi” di quanto accaduto.