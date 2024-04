È morta l’attrice Paola Gassman, l’addio del fratello Alessandro: “Ciao sorella mia”

È morta Paola Gassman, l’attrice teatrale figlia di Vittorio e sorellastra di Alessandro, protagonista insieme al marito Ugo Pagliai della scena teatrale italiana. Pare che fosse malata da tempo.

È morta l’attrice Paola Gassman, figlia di Vittorio

L’attrice si è spenta all’età di 78 anni. Ad annunciarlo il marito e i figli Tommaso e Simona, insieme a tutta la famiglia. Non è tardato il commovente addio del fratello Alessandro Gassman che sui social ha scritto: “Ciao sorella mia, sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta”.

Figlia di Nora Ricci e Vittorio Gassman, sorellastra di Alessandro, Vittoria e Jacopo Gassman, Paola Gassman nel corso della sua carriera artistica si è dedicata quasi esclusivamente al teatro, a eccezione di alcune sporadiche ma significative apparizioni televisive in commedie e sceneggiati.

Ha iniziato il suo cammino teatrale con la compagnia Teatro Libero, diretta da Luca Ronconi, che con lo spettacolo Orlando Furioso la portò in diverse nazioni europee e negli Stati Uniti, culminando in un’importante trasmissione televisiva a puntate. In quel periodo prese parte agli spettacoli La tragedia del vendicatore per la regia di Ronconi e Cucina diretta da Lina Wertmuller.

Fu diretta anche dal padre Vittorio in spettacoli come Cesare o nessuno, Fa male il teatro e Bugie sincere. Con la ditta teatrale Pagliai-Gassman mise in scena molti spettacoli sia di genere drammatico che comico, molti ispirati alle opere di Pirandello. Negli ultimi anni con l’attore e compagno Ugo Pagliai, conosciuto ai tempi dell’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” si è dedicata anche alla poesia. Malata da tempo, Paola Gassman è deceduta nella mattinata di oggi, 10 aprile 2024, all’età di 78 anni. Il prossimo 29 giugno ne avrebbe compiuti 79.