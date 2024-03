Gassman: “Napoli capitale culturale d’Italia, è una città unica. Il napoletano è imbattibile”

Protagonista dello spot Campania Divina, Alessandro Gassman, nel corso della conferenza stampa tenuta con al fianco il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha colto l’occasione per parlare con i giornalisti del suo amore per la città di Napoli, a sua detta capitale culturale indiscussa dell’Italia intera.

Alessandro Gassman: “Napoli è la capitale culturale d’Italia”

“Questa è una terra che mi ha chiamato tante volte, mi ha regalato tantissime soddisfazioni professionali, non ultima I Bastardi di Pizzofalcone ma anche le mie regie teatrali. Ora ho avuto l’opportunità di dirigere Questi Fantasmi per la collana di Eduardo per Rai 1 che cercherò di fare mantenendo tutta la meraviglia di quel grande genio che fu De Filippo e che rappresenta a pieno la natura di questa città” – ha esordito Gassman avvicinato dai giornalisti.

Quanto allo spot girato per promuovere la Regione a livello turistico ha detto: “Penso che sia uno spot intelligente perché pur essendo cittadino onorario di Napoli vivo ancora quello stupore di chi non essendo napoletano ha un approccio con la gente di questa Regione che è di abbracci, sorrisi, generosità, di rumore anche, di mancanza totale di privacy per quanto mi riguarda ma anche una cosa che poi dopo ti manca”.

“Questa è una città che se impari a conoscerla, la scopri come è capitato a me, poi ti manca. Roma, ad esempio, che è la città dove sono nato, ha perso questo, si è snaturata. Credo che Napoli in questo senso sia unica e in questo momento è sicuramente la capitale culturale di questo Paese. Ma tutta la Regione è soprendente sotto tutti i punti di vista a partire da quelli culturali e quindi è veramente un grande onore per me avere avuto la possibilità di aver dato la mia faccia e la mia voce ad uno spot a cui tengo tantissimo”.

“Io non parlo la vostra meravigliosa lingua però ho imparato a capirla, ascoltarla, ho avuto la possibilità di fare incontri con quasi tutti attori napoletani. C’è un talento teatrale, cinematografico che parte sicuramente dalla vostra lingua meravigliosa che è imbattibile. Qui lavori con i più bravi, da sempre. Ho imparato tanto qui. La musicalità della lingua campana e napoletana è qualcosa che non si può trovare da nessuna altra parte. Anche per Questi Fantasmi c’è sempre una scoperta di talenti, verità, cuore e grandissima emozione”.

Alessandro Gassman in Campania Divina

All’interno dello spot, Gassman percorre alcune delle mete campane più belle. Ad accompagnare le immagini di posti e panorami mozzafiato c’è proprio la sua voce: “Sono nato altrove ma con questa terra ho stretto un legame. Ogni volta che ritorno è come stare in mezzo a qualcosa di più grande. C’è una forza distintiva che attraversa il tempo, è un’armonia superiore che ritrovo ovunque. Nelle persone prima di tutto. Qui la gente ti sa guardare negli occhi e ti accoglie come un amico di vecchia data. Non si trattiene mai e a te viene da fare altrettanto. Del resto mica ti puoi legare a un posto senza amare le sue persone?”

“La cultura scorre nei mestieri, nella natura, nell’arte, nelle voci e nella storia ma anche in quello che deve ancora venire. Eppure in mezzo a tanta grandezza io mi sento vicino a tutto, è come un senso di bello e di buono che mi abbraccia, è un sentimento di appartenenza il mio e voglio confidarlo a voi perché è un richiamo alla bellezza e la bellezza non deve smettere di incantare mai. Campania Divina”.