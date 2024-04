Due scosse di terremoto fanno tremare Napoli e Pozzuoli: la più forte di magnitudo 3.7

Sono due le scosse di terremoto avvertite nella mattinata di oggi, domenica 14 aprile, tra Napoli e Pozzuoli, con epicentro ancora una volta ai Campi Flegrei: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha fornito ulteriori aggiornamenti relativamente all’orario, magnitudo e profondità.

Scosse di terremoto oggi Campi Flegrei e Napoli: magnitudo

Lo sciame sismico sarebbe partito alle 9:41 di questa mattina con una prima leggerissima scossa, quasi impercettibile, di magnitudo 1.5. Poi la scossa più forte, quella delle ore 9:44 che avrebbe fatto tremare le abitazioni non solo nelle aree del bradisismo ma anche in diverse zone di Napoli dove il tremolio sarebbe stato avvertito in maniera abbastanza forte: la magnitudo è di 3.7 con una profondità di 2 km.

Due minuti dopo, alle 9:46, una terza scossa, anche questa percepita dalla popolazione ma in maniera più lieve. In questo caso la magnitudo è di 3.1 con una profondità di 3 km. Non è tardata la comunicazione del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, intervenuto sui social per tranquillizzare i cittadini.

“Abbiamo tutti avvertito le tre scosse di poco fa. Mentre attendiamo indicazioni dall’Osservatorio Vesuviano, sono in strada con la Polizia municipale di Pozzuoli, parlando con i cittadini. Nonostante tutto al momento non registriamo particolari problemi. So che siete spaventati ma vi chiedo di mantenere la calma e di segnalare eventuali criticità ai numeri della Polizia Municipale al numero 0818551891 e della Protezione Civile al numero 0818894400. Vi aggiorneremo a breve” – si legge nel post diffuso in questi ultimi minuti dal primo cittadino.

“Troppo forte, mai sentita così”, “siamo saltati dal letto“, “questa si è sentita, credo sia la più forte da un bel po’ di anni”: sono alcuni dei commenti rilasciati dai cittadini sul gruppo Facebook Quelli della zona rossa dei Campi Flegrei. Stando alle testimonianze, il movimento ondulatorio avrebbe fatto tremare anche mobili e lampadari nelle case.