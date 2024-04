È morto Cristoforo Russo: il pittore di Torre del Greco scomparso tragicamente

È morto Cristoforo Russo, artista di 46 anni originario di Torre del Greco, che da tempo ormai viveva ai castelli Romani. La notizia della sua scomparsa si è diffusa ieri, e da allora il suo profilo social si è riempito dei messaggi delle persone che l’hanno conosciuto, stimato ed amato.

Morto Cristoforo Russo, pittore di Torre del Greco

Cristoforo Russo era un pittore molto apprezzato a livello nazionale, allievo del Maestro Vito Esposito. Nella sua città natale lo ricordano i docenti del liceo Nobel. L’ultima volta che è stato acclamato a Torre del Greco è stato nel mese di luglio dello scorso anno, quando ha esposto il suo “Presepe Pop” presso il cocktail bar Ekklesia di via Nazionale. Egli abbinava la pittura, con una predilezione particolare per i paesaggi, alla formazione teatrale e accademica. Un artista molto giovane e di grande valore, per cui si tratta di una perdita tragica e prematura oltre che incolmabile.

Il ricordo sui social

“Non avrei mai immaginato di ricordare la bella persona che sei, il tuo coraggio e la tua determinazione, il tuo entusiasmo e la tua forza, la tua grinta e la tua allegria, la tua professionalità, infine, ma non per importanza, la tua generosità e il tuo altruismo. Grazie per avermi dato la possibilità di conoscerti”.