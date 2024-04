Sparatoria in strada a Napoli: colpito per errore un ragazzo di 17 anni

Un vero e proprio agguato si è verificato a Napoli, nel quartiere Bagnoli, intorno alla mezzanotte: alcuni ignoti avrebbero esploso diversi colpi di pistola verso un gruppo di giovani, ferendo un ragazzo di 17 anni.

Agguato a Bagnoli: colpito un ragazzo di 17 anni

Stando alle prime ricostruzioni, come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, i killer si sarebbero diretti verso alcuni ragazzi che si trovavano in strada, iniziando a sparare ad altezza uomo. Probabilmente per errore, avrebbero centrato un 17enne che si trovava sul posto ma che, secondo quanto emerso al momento, sarebbe del tutto estraneo agli ambienti criminali.

Il proiettile avrebbe raggiunto la vittima alla mano destra. Trasferito d’urgenza presso l’ospedale San Paolo, il giovane, per fortuna, non è in pericolo di vita. Sul luogo della sparatoria sono giunti gli agenti di polizia per i consueti rilievi del caso, funzionali all’avvio delle indagini che chiariranno l’esatta dinamica della vicenda risalendo ai responsabili dell’agguato.

Un episodio che segue di poco quello avvenuto poche settimane fa in piazza Italia a Fuorigrotta, in simili circostanze. In quel caso era stata una mamma a rimanere ferita nella sparatoria esplosa al parco giochi, tra le giostre dei bambini. La 49enne, incensurata, si trovava lì con la sua bambina per trascorrere un pomeriggio spensierato quando sarebbe stata raggiunta da un proiettile vagante.

I due episodi potrebbero essere addirittura collegati: una delle ipotesi vagliate dagli inquirenti, infatti, è proprio la pista camorristica legata alla possibile regolazione dei conti tra clan dell’area flegrea a seguito di alcuni arresti e il conseguente smantellamento del gruppo criminale egemone.

“Non bisogna permettere che i clan regolino i conti nelle strade rischiando di compiere delle stragi. Ciò che è avvenuto a Fuorigrotta è di una gravità estrema ed ora sembra che questa guerra continui. Si vuole assistere e guardare come andrà a finire oppure si decide ad intervenire con forza e intelligenza? Il Governo si decida, metta il coltello tra i denti e faccia la guerra alla camorra. Basta parole e proclami, la gente ha paura, vogliamo un piano studiato e concreto” – ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli.