Spari all’impazzata tra le giostre dei bimbi a Napoli, colpita una mamma: cosa è successo

Paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Italia a Fuorigrotta, popoloso quartiere di Napoli, dove si è verificata una sparatoria all’interno di un parco giochi con giostre per bambini: a rimanere ferita una mamma, una 49enne incensurata, che si trovava lì con la sua bambina.

Sparatoria a Fuorigrotta tra le giostre dei bambini: mamma ferita

La donna sarebbe stata raggiunta da un proiettile vagante, forse un colpo di rimbalzo che le avrebbe trafitto la gamba sinistra. Si trovava al parco in compagnia di sua figlia, proprio come tutti gli altri genitori che avevano accompagnato i propri bambini per trascorrere qualche ora di svago.

Quel pomeriggio spensierato, però, dopo poco si è trasformato in un via vai di pattuglie e ambulanze, con genitori e bambini in fuga, tra urla e lacrime. Al momento non sono stati ancora identificati i malviventi che avrebbero iniziato a sparare all’impazzata in pieno giorno, né i motivi che si legano al loro folle gesto. Potrebbe essersi trattato di una stesa, solo per dimostrare la “superiorità” probabilmente del loro clan, oppure mirata a colpire un obiettivo che, però, sembra aver danneggiato una persona del tutto estranea ai fatti.

La mamma rimasta ferita, infatti, incensurata, sarebbe rimasta coinvolta nella sparatoria solo per il semplice fatto di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. Subito dopo il ferimento, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale San Paolo, accompagnata da alcuni testimoni prima ancora che arrivasse l’ambulanza. Per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

“Si tratta di un episodio gravissimo, sul quale la Polizia di Stato e la magistratura stanno profondendo il massimo sforzo investigativo per l’individuazione dei responsabili. Intanto, sono state attivate tutte le misure di prevenzione” – è il commento della Prefettura, reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno.