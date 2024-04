ULTIM’ORA. Incidente al porto di Napoli, nave contro la banchina: circa 30 i feriti

Un grave incidente si è verificato questa mattina nel porto di Napoli dove una nave in arrivo da Capri ha urtato contro una banchina al Molo Beverello provocando diversi feriti. A renderlo noto è l’Ansa.

Incidente al porto di Napoli: diversi feriti al Molo Beverello

All’arrivo nel porto, l’imbarcazione si sarebbe schiantata contro la banchina facendo cadere diversi passeggeri, quasi tutti in piedi al momento dell’impatto. Il bilancio dei feriti, stando ai primi accertamenti, sarebbe di circa 30 persone. Nessuno, tuttavia, verserebbe in gravi condizioni.

Assistiti dai sanitari del 118 giunti sul posto, diversi sarebbero i feriti trasferiti nei più vicini ospedali, tutti in codice giallo o verde. A bordo alcune centinaia di passeggeri, molti provenienti da paesi stranieri. Ancora da accertare le cause dello scontro ma molto probabilmente, secondo la versione fornita dalla compagnia di navigazione, si sarebbe trattato di un incidente tecnico. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria e la Polizia di Stato.

Nel corso della notte, invece, un ragazzo di 17 anni è stato soccorso nel quartiere di Bagnoli, dopo essere stato colpito da un proiettile durante un agguato. Alcuni ignoti avrebbero, infatti, esploso alcuni colpi di pistola in strada, ferendo il giovane alla mano. Trasferito d’urgenza presso l’ospedale San Paolo, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.