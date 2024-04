Sparatoria fra famiglie fuori la chiesa dopo i battesimi: 5 feriti, uno è grave in ospedale

Sarebbe di 5 persone il bilancio dei feriti della sparatoria avvenuta nella mattinata di domenica ad Afragola (Napoli), proprio all’esterno della chiesa di San Giorgio, in piazza Castello, dove si stavano celebrando alcuni battesimi. Uno di loro, colpito all’addome, verserebbe in gravi condizioni. A renderlo noto è l’Ansa.

Sparatoria ad Afragola fuori la chiesa, dopo i battesimi

La dinamica della vicenda resta ancora da accertare ma stando alle prime ricostruzioni tutto sarebbe successo intorno a mezzogiorno quando due gruppi familiari, già in passato in contrasto tra loro, avrebbero iniziato a litigare all’interno del bar di piazza Castello. Improvvisamente, dalle parole si è passati alle mani: da una prima rissa a colpi di mazze da baseball sarebbero poi subentrate le pistole.

Un caos degenerato proprio al termine della messa che si stava tenendo nella vicina chiesa di San Giorgio, dove diversi bambini avevano appena ricevuto il Sacramento del Battesimo. Ben 3 persone hanno riportato ferite da arma da fuoco, di cui uno alla gamba e un altro all’addome, il più grave. Pare che nessuno, però, sia in pericolo di vita. Altre due persone, invece, sono rimaste ferite per i colpi inferti in precedenza, prima ancora della sparatoria.

“Non è ammissibile che episodi del genere si verifichino in una piazza centrale, a poche decine di metri da una parrocchia dove si sta celebrando la messa domenicale, a cui partecipano un gran numero di concittadini, in particolare tante famiglie con bambini. Non si può tollerare questa assurda facilità nel disporre di armi da fuoco” – ha dichiarato il sindaco di Afragola, Antonio Pannone.

Annuncia, poi, l’arrivo nel territorio comunale di “uno dei migliori sistemi di videosorveglianza della Città Metropolitana di Napoli. Ma tutto ciò non basta. Occorre che lo Stato faccia sentire la sua presenza con le forze dell’ordine. Lo abbiamo chiesto nei mesi scorsi e continuiamo a ripeterlo”.