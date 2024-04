Temporali e freddo poi arriva il caldo dal Nord Africa, oltre 25 gradi a Napoli: da quando

Una nuova fase di maltempo sta interessando Napoli e la Campania ma, stando alle previsioni meteo, sembra avere le ore contate: nel corso del weekend è previsto il ritorno di un caldo quasi tipicamente estivo, con giornate prevalentemente soleggiate.

Meteo Napoli e Campania: nel weekend torna il caldo

Temporali e temperature quasi invernali stanno caratterizzando il clima di questi ultimi giorni. Soltanto ieri, infatti, la Protezione Civile della Regione Campania aveva diramato un avviso di allerta meteo per condizioni meteorologiche avverse in vigore per l’intera giornata di oggi, mercoledì 24 aprile. Nei prossimi giorni, tuttavia, si prevede un totale cambio di rotta.

Secondo le stime de Il Meteo già a partire da giovedì 25 e venerdì 26 la situazione tenderà a migliorare ma si verificheranno ancora improvvisi rovesci e temporali. Nel giorno della Festa della Liberazione, infatti, inizierà a farsi strada, dal cuore dell’Atlantico, un vortice ciclonico che inizierà a richiamare venti più caldi.

Le correnti artiche che hanno avvolto il paese nel corso dell’ultima settimana andranno così ad attenuarsi progressivamente. A partire dal weekend, dunque, il clima si farà sempre più mite, lasciando spazio ad un fine settimana che si rivelerà ben più caldo di questi ultimi giorni.

Il deciso aumento della pressione e il rinforzo dei venti caldi in risalita dal Nord Africa regaleranno un contesto meteo più tranquillo soprattutto nella giornata di domenica 28 aprile, quando le temperature supereranno le medie climatiche di stagione: in città come Napoli e Firenze si toccheranno anche i 25 gradi.