Spiagge libere e mare da sogno a Napoli: come prenotare l’accesso ai paradisi di Posillipo

Anche quest’anno per accedere alle spiagge libere di Posillipo, tra le più belle di Napoli, che hanno accesso unicamente dai Bagni in concessione, è necessario effettuare la prenotazione online sull’apposita piattaforma dedicata. In pochi passaggi i cittadini potranno riservarsi il proprio posto nei tre paradisi cristallini della città: Bagno Elena, Bagno Sirena e Bagno Ideal.

Prenotazione spiagge libere Posillipo, tra le più belle di Napoli

A causa del sovraffollamento e di alcuni episodi di violenza verificati, ma soprattutto per questioni di sicurezza sanitaria che hanno prevalso con l’avvento del covid, negli ultimi anni si è deciso di regolare l’accesso alle spiagge più frequentate fissando un limite di ingressi.

In particolare quest’anno saranno garantiti quotidianamente 50 accessi per la spiaggia di Donn’Anna (25 dal Bagno Elena e 25 dal Bagno Ideal) e 450 per la spiaggia delle Monache (dal Bagno Sirena). I bagnanti potranno usufruire dei servizi dei lidi di entrata.

I cittadini potranno prenotare il proprio accesso sul portale Spiagge Libere, attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 23:00, riservandosi un posto in spiaggia per il giorno successivo. Ogni singolo utente può effettuare soltanto tre prenotazioni a settimana. Resta il divieto di accesso per i minori non accompagnati da un adulto. Vietata anche la permanenza dei cani in quanto si tratta di spiagge non attrezzate per accogliere i propri amici a quattro zampe.

Il 5% dei posti disponibili potrà essere riservato alle categorie protette (ai sensi della legge 69/1999) e anziani (con più di 70 anni di età) che potranno accedere senza prenotazione online. Per prenotarsi basta selezionare la spiaggia di proprio interesse sul portale e inserire i seguenti dati: nome, cognome, cellulare, e-mail.

È necessario effettuare una prenotazione per ogni persona che desidera accedere alla spiaggia, inclusi eventuali minorenni che saranno accompagnati da un adulto. Non è possibile effettuare più di una prenotazione per lo stesso giorno con lo stesso nominativo.