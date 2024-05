Cosa sta succedendo ai Campi Flegrei, una puntata speciale in TV: quando e dove vederla

Una puntata speciale di Sapiens – Un solo Pianeta incentrata sulla attuale crisi bradisismica dei Campi Flegrei, che sta generando scosse di terremoto molto forti tra Pozzuoli e Napoli, andrà in onda sabato 25 maggio 2024 alle 21:45 su Rai 3. Il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi ripercorrerà le varie tappe del fenomeno fornendo una lettura scientifica ed obiettiva della situazione, mettendo a freno inutili allarmismi.

Sulla Rai una puntata sui Campi Flegrei: quando

“Campi Flegrei 21:45 sabato sera. Indaghiamo e raccontiamo, approfondendo fino in fondo ma senza ansie ingiustificate” – è l’annuncio diffuso sui social dal conduttore, nonché geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi che si è recato personalmente sul posto per offrire una chiave di lettura obiettiva e non allarmistica all’intera popolazione.

Un valido contributo in particolare per i residenti dell’area flegrea e dell’intero napoletano, ormai in stato di allerta continuo per le ripetute scosse che si stanno verificando soprattutto di recente. Soltanto due giorni fa, infatti, è stata rilevata la scossa più forte degli ultimi 40 anni, quella di magnitudo 4.4, seguita da ulteriori eventi sismici abbastanza intensi: l’ultimo, di questa mattina, di magnitudo 3.6.

Nonostante uno stato di ansia perenne, del tutto lecito, gli esperti hanno più volte tranquillizzato la cittadinanza escludendo il rischio di una imminente eruzione, considerata al momento del tutto improbabile: si tratterebbe di scosse legate esclusivamente alla natura bradisismica dell’area ma non vi sarebbe alcun segnale che farebbe presagire sviluppi peggiori.

La situazione, tra l’altro, sembrerebbe molto simile a quella già vissuta nel biennio ’82-’84 quando la crisi si risolse spontaneamente ma durò circa 2 anni e mezzo. Anche stavolta, dunque, le scosse potrebbero accompagnarci per un lungo periodo, rivelandosi anche intense. Sarà lo speciale di Mario Tozzi, unitamente alle fonti scientifiche che già si sono pronunciate in merito, a fornire ulteriori chiarimenti in merito.