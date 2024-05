Campi Flegrei, De Luca: “Servono vie di fuga. Dobbiamo essere pronti a tutto”

Sulla crisi bradisismica che sta investendo la zona dei Campi Flegrei, generando forti scosse di terremoto anche a Napoli, è intervenuto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca parlando degli interventi da mettere in atto.

Terremoto Campi Flegrei, De Luca: “Lavorare con urgenza”

“Siamo stati un po’ in quei territori, è evidente che c’è preoccupazione, c’è un clima di tensione tra le famiglie. Abbiamo fatto in questi giorni delle verifiche in modo particolare nelle strutture dell’Asl Napoli 1 e 2, non abbiamo registrato problemi particolari né nell’ospedale di Pozzuoli né al San Paolo. Stiamo facendo dei controlli per quanto riguarda le residenze assistite per gli anziani” – ha esordito il governatore facendo il punto della situazione con la stampa.

“Poi abbiamo altri due capitoli sui quali fare il massimo d’attenzione. Il primo è l’apertura dei centri di accoglienza in caso di evacuazione. Dobbiamo creare delle strutture di alto livello e non siamo ancora pienamente adeguati. Secondo, dobbiamo garantire le vie di fuga. Quindi l’appello che io faccio soprattutto ai comuni interessati è di concentrare l’attenzione su questi due obiettivi. La Regione darà una mano a tutti con la propria struttura di protezione civile. Dobbiamo preparare al meglio possibile i servizi di assistenza per i nostri concittadini”.

“Da Roma io mi aspetto che sia sbloccato il Piano di Sviluppo e Coesione. Avevamo destinato dei fondi per realizzare nuove strade anche ai Campi Flegrei. Dobbiamo realizzare cose nuove adeguando gli interventi alle urgenze attuali e lavorando soprattutto sull’area intermedia tra Pozzuoli e Bagnoli. Mi auguro che almeno di fronte a queste emergenze prevalga il senso di responsabilità e ci decidiamo a non perdere più un minuto di tempo. Dobbiamo lavorare con urgenza, dobbiamo essere pronti a tutto” – ha continuato.

Infine sugli inni contro la città che cavalcano la situazione di allerta del momento ha detto: “Contro gli stupidi anche gli dei sono impotenti. Lasciamoli parlare, c’è gente che deve sfogare le proprie patologie. Non ci perdiamo appresso a queste cose, pensiamo ai problemi seri. Registriamo il fatto che il 99% dei cittadini italiani esprime piena solidarietà alle popolazioni che stanno vivendo momenti di grande tensione”.