Ferrovie dello Stato assume a Napoli: si cercano addetti di stazione a tempo indeterminato

Lavoro – Il gruppo Ferrovie dello Stato assume nuove figure a Napoli e in Campania da inserire in azienda con contratto a tempo indeterminato: per la sede partenopea si cercano, in particolare, addetti di stazione.

Lavoro, Ferrovie dello Stato assume addetti di stazione a Napoli

Per la sede di Napoli, Ferrovie dello Stato è alla ricerca di addetti di stazione che dovranno svolgere le seguenti attività:

Supportare il responsabile nella gestione operativa dei fornitori di servizi contrattualizzati per la stazione di competenza, garantendo la conduzione in sicurezza degli spazi gestiti e l’erogazione delle attività;

Eseguire un monitoraggio costante del complesso di stazione e vigilare, durante l’espletamento delle attività del fornitore, sulla necessità di attivare interventi di pulizia e/o servizi nelle aree aperte al pubblico, dandone immediata comunicazione allo Station Manager ed attuando tutte le eventuali misure necessarie alla messa in sicurezza delle aree, in applicazione delle procedure aziendali e delle disposizioni ricevute;

Supportare il responsabile nella Gestione delle attività e degli interventi sul Patrimonio Immobiliare, verificando la corretta applicazione ed il rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle imprese appaltatrici dei servizi e delle forniture di competenza, al fine di garantire il rispetto degli standard tecnico/qualitativi attesi;

Supportare la struttura nella verifica dell’aggiornamento continuo delle consistenze impiantistiche e del relativo stato documentale e la consegna delle relative allo stato funzionale degli impianti, segnalando le eventuali non conformità al responsabile.

I requisiti richiesti per ricoprire l’incarico sono: il possesso di un diploma di Istituto Tecnico; ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi in ambiente Office, SAP; conoscenza della lingua inglese. Eventuale laurea in Ingegneria/ Architettura ed iscrizione ad Albi e Ordini Professionali saranno considerati un plus. Tra i requisiti non obbligatori ma preferenziali anche l’esperienza nella manutenzione degli impianti maturata in ambiente civile e /o industriale. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Per la sede di Salerno, l’azienda è, invece, alla ricerca di specialisti HSE che si occuperanno dell’aggiornamento di tutta la documentazione necessaria all’adempimento degli obblighi in materia di Sicurezza e Ambiente oltre alla gestione dei sistemi di sicurezza e di tutela ambientale. Il possesso della laurea in Ingegneria e dell’esperienza di almeno 3 anni maturata nel ruolo di RSPP all’interno di contesti complessi sono requisiti obbligatori. Anche in questo caso il contratto sarà di tipo indeterminato.

Ferrovie dello Stato assume: come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro basta collegarsi alla sezione Lavora con Noi del sito ufficiale di Ferrovie dello Stato e selezionare l’annuncio di proprio interesse, come quello rivolto agli aspiranti addetti di stazione per Napoli o quello per gli specialisti richiesti a Salerno. Cliccando su “Candidati” bisognerà poi compilare il form con tutti i dati richiesti da quelli anagrafici alle esperienze scolastiche e professionali.