Si è concluso lo scrutinio della due giorni elettorale che ha visto gli italiani votare per le Europee 2024. In Italia l’affluenza complessiva al voto è stata del 49,69%, mentre in Campania si è fermata al 44,01%. Sono 18 gli europarlamentari che saranno eletti nella circoscrizione Italia Meridionale.

Elezioni Europee 2024, a Napoli vince il Pd, in Italia trionfo della Meloni: affluenza shock

Trionfa il partito della Meloni Fratelli d’Italia con il 28,9%, mentre il Partito Democratico si ferma al 24,5%. Flop del Movimento 5 stelle, che ottiene solo il 10,4% delle preferenze. La Lega raggiunge l’8,3%.

A Napoli lo scrutinio delle 884 sezioni ha visto invece posizionarsi al primo posto il Partito Democratico, con il 26,67% delle preferenze collettive, seguito dal Movimento 5 stelle con il 26,58%. Si ferma invece al 13,25% Fratelli d’Italia. Alleanza Verdi-Sinistra sfiora il 13%, mentre la Lega di Matteo Salvini arriva appena sopra il 3%. Forza Italia si conferma il primo partito della coalizione, appena sotto il 7%.

Alle Europee si è votato con il sistema proporzionale: ogni lista ha ottenuto le preferenze solo per se stessa, in quanto non esistevano coalizioni. Potrebbe essere stato questo uno dei fattori scatenanti del record di astensionismo verificatosi in questa tornata.