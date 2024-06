La Lega di Matteo Salvini ha ottenuto in Campania 114.140 voti, che corrispondono al 5,78% di coloro che si sono recati alle urne tra sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Nella provincia di Napoli, a lui sono andati 44.104 voti, ovvero il 4,54%, mentre ad Avellino a votarlo sono stati in 10.622 (6,08%). Per quanto riguarda Benevento e comuni annessi, invece, la Lega ha ottenuto 8.424 preferenze, che corrispondono al 7,66% dei votanti. È Caserta la provincia in cui Salvini ha raggiunto la percentuale massima di tutta la Campania (8,88%), grazie ai 28.559 voti ottenuti. A Salerno, invece, il vicepresidente del Consiglio dei ministri si è fermato al 5,63%, in virtù dei 22.431 che lo hanno votato.

Salvini sfonda il muro dei 100 mila voti in Campania: l’andamento della Lega nelle province

In tutta Italia, la Lega di Salvini ha ottenuto il 9,07% delle preferenze, con poco più di 2 milioni di voti (2.081.431). Il 5,49% di questi sono venuti dagli elettori campani.

Elezioni Europee 2024, come hanno votato in Campania e nelle province

REGIONE CAMPANIA

PARTITO DEMOCRATICO 438.818 22,21

MOVIMENTO 5 STELLE 410.340 20,77

FRATELLI D’ITALIA 383.544 19,41

FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE 213.562 10,81

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 137.713 6,97

STATI UNITI D’EUROPA 134.250 6,79

LEGA SALVINI PREMIER 114.140 5,78

AZIONE – SIAMO EUROPEI 76.615 3,88

PACE TERRA DIGNITA’ 33.648 1,7

LIBERTA’ 15.085 0,76

PARTITO ANIMALISTA – ITALEXIT PER L’ITALIA 13.092 0,66

ALTERNATIVA POPOLARE 5.016 0,25

PROVINCIA NAPOLI

MOVIMENTO 5 STELLE 241.304 24,85

PARTITO DEMOCRATICO 234.631 24,16

FRATELLI D’ITALIA 151.989 15,65

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 86.566 8,92

FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE 84.204 8,67

STATI UNITI D’EUROPA 50.712 5,22

AZIONE – SIAMO EUROPEI 46.644 4,8

LEGA SALVINI PREMIER 44.104 4,54

PACE TERRA DIGNITA’ 16.100 1,66

LIBERTA’ 7.001 0,72

PARTITO ANIMALISTA – ITALEXIT PER L’ITALIA 5.655 0,58

ALTERNATIVA POPOLARE 2.093 0,22

PROVINCIA AVELLINO

PARTITO DEMOCRATICO 40.257 23,03

FRATELLI D’ITALIA 33.895 19,39

MOVIMENTO 5 STELLE 28.396 16,25

FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE 25.710 14,71

STATI UNITI D’EUROPA 14.933 8,54

LEGA SALVINI PREMIER 10.622 6,08

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 9.591 5,49

AZIONE – SIAMO EUROPEI 4.910 2,81

PACE TERRA DIGNITA’ 3.156 1,81

LIBERTA’ 1.481 0,85

PARTITO ANIMALISTA – ITALEXIT PER L’ITALIA 1.355 0,78

ALTERNATIVA POPOLARE 480 0,27

PROVINCIA BENEVENTO

FRATELLI D’ITALIA 22.654 20,59

FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE 17.929 16,3

PARTITO DEMOCRATICO 17.739 16,13

STATI UNITI D’EUROPA 17.211 15,65

MOVIMENTO 5 STELLE 15.482 14,07

LEGA SALVINI PREMIER 8.424 7,66

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 4.727 4,3

PACE TERRA DIGNITA’ 2.104 1,91

AZIONE – SIAMO EUROPEI 1.868 1,7

PARTITO ANIMALISTA – ITALEXIT PER L’ITALIA 786 0,71

LIBERTA’ 752 0,68

ALTERNATIVA POPOLARE 333 0,3

PROVINCIA CASERTA

MOVIMENTO 5 STELLE 66.990 20,82

FRATELLI D’ITALIA 65.851 20,47

PARTITO DEMOCRATICO 60.863 18,92

FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE 44.354 13,78

LEGA SALVINI PREMIER 28.559 8,88

STATI UNITI D’EUROPA 19.827 6,16

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 15.598 4,85

AZIONE – SIAMO EUROPEI 10.321 3,21

PACE TERRA DIGNITA’ 4.001 1,24

LIBERTA’ 2.179 0,68

PARTITO ANIMALISTA – ITALEXIT PER L’ITALIA 2.125 0,66

ALTERNATIVA POPOLARE 1.093 0,34

PROVINCIA SALERNO

FRATELLI D’ITALIA 109.155 27,41

PARTITO DEMOCRATICO 85.328 21,42

MOVIMENTO 5 STELLE 58.168 14,61

FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE 41.365 10,39

STATI UNITI D’EUROPA 31.567 7,93

LEGA SALVINI PREMIER 22.431 5,63

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 21.231 5,33

AZIONE – SIAMO EUROPEI 12.872 3,23

PACE TERRA DIGNITA’ 8.287 2,08

LIBERTA’ 3.672 0,92

PARTITO ANIMALISTA – ITALEXIT PER L’ITALIA 3.171 0,8

ALTERNATIVA POPOLARE 1.017 0,26