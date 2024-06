L’attrice campana Raffaella Di Caprio si racconta: “Volo a Hollywood da mio cugino Leonardo”

Negli ultimi anni ha costruito una carriera solida e di tutto rispetto. Cinema (ricordiamo il film di Luca Lucini ‘Le mie ragazze di carta’ con Maya Sansa e Neri Marcore’), Teatro (ha debuttato con successo al ‘Bagaglino’ di Roma con ‘Femmina’ diretta da Pier Francesco Pingitore) e fiction tv (‘Furore 2’ e ‘I Bastardi di Pizzofalcone’).Raffaella Di Caprio, una delle più belle attrici italiane, è un’artista poliedrica ed affascinante, molto richiesta da tutti i casting director italiani ed internazionali.

In questi giorni la bellissima attrice e’ sul set del ‘La Follia’ con il collega Gennaro Lillio, modello di fama internazionale (Dolce e Gabbana) diventato anche lui un attore molto richiesto.

” ‘La Follia’ è uno degli episodi del film ‘6’ di Daniele Catini. ‘6’ come i cortometraggi che avranno vita indipendente nei più importanti festival italiani ed internazionali ma che saranno poi riuniti nel film presentato nel 2025.Il primo episodio di cui sono protagonista con Gennaro Lillio, Marina Marchione e Rosario D’Angelo è estremamente drammatico. Reciterò’ altri ruoli in questo bellissimo film fortemente voluto dal mio papa’ artistico Rosario Porzio, a cui devo la mia bella carriera”.

Bellissima, sensuale, volto illuminato da due occhi azzurri incredibili ed un fisico mozzafiato. La Di Caprio non passa inosservata.

“La bellezza mi gratifica ma mi ha ostacolato in tanti provini. I cineasti italiani spesso mi sottovalutano a causa del mio aspetto.Gli americani sono attualmente più aperti, più disponibili ad accogliermi.Ho fatto tanti provini importanti per il cinema Hollywoodiano. Voglio andare ad Hollywood al più presto a conoscere mio cugino Leonardo (i nonni di Raffaella e Leonardo Di Caprio sono cugini di secondo grado)“.

“Qui in Italia faccio tanti, troppi provini. Per carità non mi lamento.Sto preparando ‘La Locandiera’ di Goldoni per la regia di Nando Sessa con i miei bellissimi amici Raffaella Fico e Massimiliano Morra. Un lavoro bello ed impegnativo.Ma appena possibile volo ad Hollywood.Ho imparato perfettamente l’inglese proprio per questo. Mai smettere di sognare in grande’” chiude così l’attrice.

Raffaella Di Caprio (o Dicaprio), parente di Leonardo DiCaprio, ha esordito su Rai 1 alla finalissima di Miss Italia 2012 dove si è classificata 5.Da lì tanta gavetta fino al ruolo di protagonista assoluta della fiction tv ‘Furore 2’ su Canale 5 nel 2018. È stata la star di Chiambretti in alcune sue trasmissioni su Canale 5 e la star di ‘Femmina’ di Pingitore al teatro’ Bagaglino’ a Roma. Ha partecipato come co- protagonista alla fiction ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ (fiction Rai ambientata a Napoli). Ha fatto tanto cinema d’autore ed indipendente fino al suo ruolo in ‘Le mie ragazze di Carta’ di Luca Lucini. È al cinema con il film ‘Flower’ di Gino Brotto ed è sul set de ‘La Follia’ di Daniele Catini. A teatro prepara ‘La Locandiera’ a fianco di Raffaella Fico.